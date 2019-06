La cita machista de Bono para criticar a Iglesias: "La de mujeres que se mueren sin ser putas"

El exministro José Bono hizo una referencia machista para criticar la ambición de Pablo Iglesias de acceder al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. "Con la cantidad de mujeres que se mueren sin ser putas y que tú quieras ser ministro", ha parafraseado Bono a Gil Robles este miércoles en Los desayunos de TVE. No es la primera vez que utiliza esta expresión.

Según el socialista retirado, Iglesias debería "rebajar sus expectativas", y lo ilustró con la anécdota de Gil Robles. El líder de la CEDA, según ha explicado, sufría la insistencia de José María de Areilza, que quería ser ministro. Cuando recibió otra llamada suya, Gil Robles, contaba Bono, le respondió: "Hombre, José María, no te preocupes, con la de mujeres que no llegan a ser putas y que tú quieras ser ministro".

Tras la cita, Bono dijo que "era una expresión muy poco digna de ser aplaudida pero ser ministro no es una cosa tan importante". Xabi Fortes también la criticó. "No fue la frase más afortunada, por decirlo suavemente". Bono aclaró inmediatamente que no asumía "ni su reflexión ni su intención".

Bono no compartía la interpretación "machista" que hicieron de la frase el resto de tertulianos. "Si lo interpretase así, ni se me hubiera pasado por la cabeza recordar a Gil Robles", advirtió.

"Ya pasó lo de asaltar los cielos"

El expresidente del Congreso ha pedido al líder de Podemos que sea "modesto" y admita que perdió 29 diputados "y aquello de asaltar del cielo ya ha pasado. Ahora no está en el infierno pero sí en el purgatorio político, y de ahí no está bien sacar ministros".

En la entrevista en Los Desayunos de TVE, Bono ha considerado que Podemos "más que un partido, parece una confrontación de egos" (en cada sitio se llaman de una manera distinta) y les ha instado a "no dificultar" un gobierno progresista "queriendo tener el CNI, la vicepresidencia o algún ministerio, como dijeron en alguna ocasión".

Bono ha insistido en que Podemos debería reducir "un poco sus expectativas" porque tampoco pasa nada por no ser ministro.

Y sobre las diferencias entre lo que es un gobierno de cooperación y otro de coalición, Bono ha comentado que se trata de un "lenguaje gaseoso", algo en lo que se cae cuando "no se puede ser profundo o definitivo. Entonces ser confuso puede salvar la situación".

Sumar PSOE y Cs

El exministro ha sostenido que ese tipo lenguaje también se esta utilizando en todo lo referido al pacto que supuestamente han firmado PP y Vox "y permanece secreto. Eso sí que es un gas peligroso en un ámbito democrático".

Respecto a Ciudadanos, Bono ha señalado que, personalmente, a él le "agradaría" que el PSOE explorase la posibilidad de sumar con la formación naranja si bien ha lamentado que el partido de Rivera esté en una situación extremista ya que prefiere "que ocurra cualquier cosa menos que gobierne quien ha ganado".

Bono ha recordado que Cs no ha conseguido echar al PSOE ni hacer un sorpaso al PP, pero además negocian en Madrid "y dan al PP, con la ayuda del Vox, la autonomía y el ayuntamiento".

"Si hay que hacer un traje a Cs, el sastre sale loco porque cada día hay que tomar unas medidas distintas", ha añadido.

Finalmente y aunque ha dicho que ya "no pinta nada" en el PSOE, se ha referido a Pedro Sánchez, a su "perseverancia" que le ha permitido el reconocimiento del partido y, ahora ganar las elecciones, por lo que, ha dicho, su apoyo sólo puede ser "leal, sincero y fraternal".