Vox exige concejalías en Madrid y el PP sólo le ofrece juntas municipales

Vox sigue insistiendo en pedir concejalías de gobierno en Madrid. "Lo que firmamos es un acuerdo de coalición de gobierno con PP y Cs que incluye la participación en las concejalías de gobierno en todos los lugares donde Vox tenga representación", ha señalado Iván Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Vox en el Congreso se ha mostrado extrañado por las declaraciones del PP que señalaba la atribución de juntas municipales al partido de Santiago Abascal. Lo publicado en el boletín oficial del ayuntamiento no tiene correspondencia con lo firmado así que o estamos ante un error que esperamos que se subsane, o si se trata de un incumplimiento, tendrá sus consecuencias", ha zanjado.

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había confirmado minutos antes que el Partido Popular cedería juntas municipales de la capital a Vox. "Serán parte de las juntas que nos corresponden a nosotros pero no puedo confirmar cuáles", ha dicho Almeida.

Confrontado con los desencuentros entre Vox y Cs, que sigue insistiendo en que no ha pactado con el partido de Santiago Abascal, el nuevo alcalde ha señalado que "menos mal que está el PP para gestionar el cambio en la ciudad con responsabilidad y liderazgo".

Sin querer entrar a valorar si Cs ha pactado o no con Vox, Martínez-Almeida ha declarado que "el PP tiene un acuerdo con Cs y Vox y por supuesto, no podemos decirle a Cs lo que tiene que hacer con sus juntas, pero nosotros tenemos un acuerdo para ceder parte de las que nos corresponden".

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha querido reiterar que no ha pactado con Vox, insistiendo en que "las juntas municipales no son parte del Gobierno" y que, por eso, "Cs no puede oponerse a que el PP ceda parte de sus juntas a Vox".

"El acuerdo que hemos firmado con el Partido Popular dice claramente que el gobierno recae en dos partidos: PP y Cs. y además hay una clausula que estipula que cualquier cambio tiene que hacerse con el acuerdo de los dos partidos", ha señalado Villacís.