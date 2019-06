Grupos constitucionalistas: "Un pacto PSOE-Cs tendría prestigio internacional"

El constitucionalismo empieza a mover fichas a favor de la creación de "un Gobierno de la nación estable y fuerte". El mandato es claro: "Pedir a los representantes que estén al servicio de España en lugar de que piensen tanto en sus partidos". El último ejemplo está protagonizado por las entidades Foro España para el Progreso y la Solidaridad y Societat Civil Catalana, que han unido sus fuerzas para "trabajar de forma coordinada en pro de configurar un marco de estabilidad económico y social".

En pos de ese objetivo, ambas instituciones han demandado un "pacto de futuro para el país con un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y PP, con la intención de lograr gobiernos constitucionalistas que dejen fuera a los populismos y a los nacionalismos".

En este sentido y con los intereses de España y de Europa como bandera, para Josep Ramon Bosch, presidente de las asociación catalana, la mejor opción sería una coalición entre "los tres partidos constitucionalistas más cualificados". En la misma línea se ha expresado el presidente de Foro España, Salvador Sánchez-Terán, en declaraciones a este periódico, aunque ha considerado que la propuesta más razonable sería el pacto entre la formación de Pedro Sánchez y la de Albert Rivera.

Para Sánchez-Terán, un gobierno del PSOE en solitario sería imposible porque "nos sumiría de nuevo en la incertidumbre y en la repetición de las estructuras débiles y con apoyos incongruentes de los últimos ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez".

La cabeza visible de Foro España también ha censurado la otra alternativa que baraja el presidente del Gobierno en funciones, la de pactar con Podemos, ya que "no tendría la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y la aprobación de medidas estaría subordinada a los apoyos puntuales de los partidos populistas, nacionalistas e independentistas". Sin embargo, lo más alarmante para Sánchez-Terán es que este pacto provocaría "la radical separación de izquierdas y derechas, ya archisuperada con la Transición".

PSOE-Cs, la opción "preferida" de Europa

En tercer lugar se encuentra la alternativa "más razonable" para las entidades constitucionalistas: la coalición entre los socialistas y la formación naranja. Sobre este pacto, Sánchez-Terán ha considerado que "tendría un gran prestigio a nivel internacional y permitiría reforzar la posición de España ante la Unión Europea". Precisamente, el presidente de Foro España se ha mostrado convencido de que la opción de gobierno favorita sería el pacto entre PSOE y Ciudadanos, que significaría "una alternativa muy similar a las que se han hecho en Europa entre socialdemócratas y liberales o demócratas y populares".

Entre las ventajas que tendría esta coalición, Societat Civil Catalana y Foro España coinciden en que "contaría con una mayoría absoluta de 180 diputados en el Congreso, aprobaría unos Presupuestos Generales del 2019 rápidamente sin bagatelas ni concesiones innecesarias, permitiría acuerdos para abordar el problema político más serio que tenemos en este momento con el procés y afrontaría con una mayoría parlamentaria el diálogo para responder ante el secesionismo de Cataluña".

Cataluña y la búsqueda de una solución

Pero estas entidades no solo se refieren al gobierno español, sino que piden ejecutivos constitucionalistas "en todos los municipios para formar gobiernos que no dependan de los independentistas". En el caso de Cataluña, Sánchez-Terán ha afirmado que "el convenio entre las dos instituciones no ha abordado el tema catalán", aunque ha avanzado que el objetivo es "fomentar la solidaridad y buscar una solución razonable dentro de la Constitución".

Las dos entidades, sin embargo, han negado contacto alguno con representantes políticos, ya que "estamos en un momento en el que los partidos se tienen que poner de acuerdo entre ellos y nosotros no vamos a presionar", declaran desde Societat Civil Catalana.

Tras los resultados de las elecciones generales, autonómicas y municipales, Societat Civil Catalana ya expresó que "los futuros ejecutivos no deben pactar con aquellos partidos políticos que se caracterizan por actuar al margen de la ley y, por tanto, en contra del sistema democrático vigente" y pidió a esos gobiernos que "actúen con la máxima contundencia ante cualquier alteración del marco legal".

Foro España también solicitó "un gran movimiento de solidaridad” ante la necesidad de pactar y aboga por la promoción de "un diálogo riguroso desde la generosidad y transversalidad de las distintas ideologías y la aceptación de España como valor común en la conformación de un Estado de Bienestar social y económico que esté a la altura de los principales países de la Unión Europea".