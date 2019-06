Borràs (JxCat): "El PSOE nos ha pedido que no bloqueemos la investidura de Sánchez"

El PSOE ya busca abiertamente una investidura con partidos independentistas. La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, así lo ha asegurado tras reunirse con la número dos del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra: "El PSOE nos ha pedido que no bloqueemos la investidura de Sánchez", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

Borràs ha aclarado que, en estos momentos, no se dan las circunstancias para acceder a las demandas del PSOE y que sus siete diputados tratarán de impedirla. Sin embargo, como ha reconocido la propia Borràs, sólo cuatro podrán ejercer su voto, ya que los otros tres, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, están suspendidos al estar procesados ante el Tribunal Supremo.

Según la portavoz, no piensan abandonar sus actas, algo que juega a favor de la investidura del líder del PSOE, ya que serían tres votos que no contarían en el cómputo, pero que no le es suficiente para ser elegido en mayoría simple.

"Hasta ahora, lo que hemos obtenido del PSOE es una negativa permanente, una vulneración de derechos de nuestros compañeros", ha dicho Borràs en referencia a los procesados. "No podemos facilitar la investidura de Pedro Sánchez", ha advertido. JxCat pide que los diputados independentistas en prisión puedan ejercer su cargo y denuncia que hasta ahora se les ha retirado el sueldo, incluso de varios días que podrían haber cobrado, y las cotizaciones a la seguridad social.

La portavoz también ha rechazado una abstención sin contrapartidas como la que aseguraron brindar en la moción de censura para que Sánchez fuera presidente. "Los cheques en blanco nosotros ya los hemos concedido". Ahora, el PSOE tendrá que mojarse.

Borràs y Lastra han quedado en seguir hablando, aunque sin fecha concreta. Tras el turno de Borràs y Nogueras llega el de ERC, con Gabriel Rufián. Esa reunión da fin a la primera ronda de reuniones del PSOE tras recibir Sánchez el encargo del rey de formar Gobierno. La investidura sigue sin tener fecha.

Las cuentas de la investidura

De momento, el PSOE cuenta con sus 123 diputados y con el escaño del Partido Regionalista de Cantabria. En total, 124 diputados asegurados. Confía además en poder sumar a Unidas Podemos (42), PNV (seis) y Compromís (uno). Estas tres formaciones no han comprometido su apoyo pero están dispuestos a otorgarlo con condiciones que el PSOE considera negociables. En total, 173 diputados.

En frente tiene 149 "noes" confirmados: PP (66), Ciudadanos (57), Vox (24) y Coalición Canaria (2). Navarra Suma, coalición de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y Ciudadanos, tiene dos escaños, pero sólo negociará su apoyo o, más bien, abstención si Sánchez le otorga el Gobierno de Navarra y el de Pamplona, algo a lo que el PSN no está dispuesto. Los partidos independentistas, ERC, JxCat y EH Bildu, suman 26, aunque cuatro de ellos están suspendidos y no pueden votar. En total, Sánchez tiene sobre la mesa como mínimo 173 potenciales "noes", tantos como síes.