Sánchez equipara a Vox con Bildu al no citarles para la investidura pero sí invita a ERC y JxCAT

El jueves de la semana pasada, Pedro Sánchez anunció que hablaría "con todas las fuerzas políticas dentro del marco constitucional". Entonces, citó a los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para este martes. Con ellos se reunió personalmente mientras que dejó a sus números dos y tres en el PSOE, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, respectivamente, los contactos con las demás fuerzas.

Este jueves concluirá la primera ronda de reuniones de cara a la investidura tras la propuesta de Sánchez como candidato a la investidura por parte del rey Felipe VI. Los dos últimos grupos en reunirse con el PSOE serán ERC, con 15 diputados -uno de ellos, Oriol Junqueras, suspendido- y Junts per Catalunya (JxCat), con siete parlamentarios y tres suspendidos: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. Gabriel Rufián será el representante de ERC y Laura Borràs, de JxCat. Enfrente tendrán a la propia Lastra.

El PSOE no se reunirá con EH Bildu ni con Vox, aunque no ha aclarado las razones. En el pasado se ha apelado a la cercanía de EH Bildu a Herri Batasuna y la banda terrorista ETA y la defensa de Vox de postulados contrarios a lo que hasta ahora han sido algunos consensos básicos. Pero ninguna de estas razones fue esgrimida.

"¿Cuál es el criterio para excluir de la ronda de contactos a los independentistas de Bildu y no a los independentistas catalanes?", le preguntó a Lastra este martes una periodista de Europa Press. "Creo que simplemente [por] el hecho de que vosotros me estéis insistentemente preguntando si no me voy a reunir ni con Vox ni con Bildu, vosotros sabéis perfectamente la respuesta", dijo Lastra, sin aclarar los motivos.

Si el PSOE no incluye a Vox y a EH Bildu en las negociaciones de investidura, ¿significa que los escaños de JxCat y de ERC sí pueden facilitarla? "Lo que no queremos, lo que descartamos, es que la investidura y gobernabilidad dependan de los partidos independentistas. Por eso seguimos apelando al PP y a Ciudadanos", respondió Lastra.

Entonces, ¿con qué objetivo concreto se reunirá Lastra con JxCat y ERC? La pregunta quedó sin respuesta.

En cualquier caso, los socialistas insisten en que la gobernabilidad no puede depender de ellos. "El independentismo no puede dar estabilidad a un Gobierno", dijo este fin de semana Miquel Iceta en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Sería muy temerario algo así. No están en condiciones de dar estabilidad. Ya no es cuestión de voluntad. Se trata de su situación política, el juicio… todo lo impide. Están en una situación en la que aún no han sido capaces de asumir públicamente que se van a ajustar a la legalidad", dijo el líder del PSC.

En cualquier caso, las opciones se agotan. Con el "no" rotundo de PP y Ciudadanos, a los que Sánchez no ofreció nada más que una apelación a la responsabilidad, la investidura se complica. Especialmente porque no sólo PP, Ciudadanos y Vox votarán en contra sino que Coalición Canaria (dos escaños) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, otros dos) han sido descartados por el PSOE como partidos en los hacer recaer la investidura.