La hora de los pactos | Vox condiciona el acuerdo para la presidencia de la Asamblea de Madrid a que CS pida formalmente sus votos

Rocío Monasterio ha señalado que "muchos tendrán que olvidarse del asquito que decían tenernos y tendrán que retroceder". Sobre la entrada o no de Vox en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Monasterio no ha aclarado si el partido de Santiago Abascal lo va a exigir, pero ha destacado que "los compromisos a los que lleguemos a nivel programático tendrán que cumplirse, no pueden luego venir algunas formaciones decir que es papel mojado".