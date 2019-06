Iglesias da un paso atrás y ya no exige un Gobierno de coalición: "Lo importante son los contenidos"

"Los nombres son lo de menos". Pablo Iglesias ya no exige un Gobierno de coalición. Tras reunirse con Sánchez en el Congreso ha aceptado negociar un "Gobierno de cooperación". "El nombre es lo de menos.Lo importante son los contenidos", según él.

"La reunión ha ido bien", según el líder morado, que ha avanzado que habrá más reuniones con Sánchez, pero "más discretas", sin publicidad, para conformar un "gobierno comprometido con un programa de Justicia social" y "plural".

Iglesias ha asegurado que su partido sigue defendiendo un "Gobierno conjunto" en el que esté Unidas Podemos. Es decir, un Gobierno de coalición "que represente la proporcionalidad que en función de los resultados", pero ya no se trata de una exigencia innegociable como en las últimas semanas. Según Iglesias, la cuestión de si habrá ministros de Unidas Podemos ni se ha tratado y él confía en que, cuando llegue el momento de hablar de la estructura de Gobierno, los socialistas les acepten. "No se ha hablado de vetos en ningún caso y no me planteo que el PSOE pueda vetar a nadie. La época de los vetos pasó", ha dicho.

"Hay dos posibilidades: una que Pedro Sánchez negociara con Albert Rivera o Pablo Casado un acuerdo de investidura, o que negociase un Gobierno con nosotros. No concibo que el candidato del PSOE llegue a la investidura sin los apoyos necesarios", ha dicho. Según Iglesias, de la reunión sale con la impresión de que Sánchez se decanta por negociar con Unidas Podemos y no con PP y Ciudadanos.

La de este martes ha sido la primera reunión formal de cara a la investidura. El encuentro duró una hora y veinte minutos, considerablemente menos que el último, en Moncloa el pasado 7 de mayo, que superó las dos horas.

La ronda de reuniones de este martes fue anunciada por Sánchez el pasado jueves tras recibir el encargo de Felipe VI de formar Gobierno y someterse a la investidura. El líder del PSOE sólo se reunirá personalmente con los máximos responsables de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. El PSOE explica que son estos tres partidos, junto al PSOE, los que pueden facilitar o bloquear la investidura de Sánchez.

Los contactos se sucederán con los demás partidos para entablar negociaciones dentro de la Constitución, según enfatizan los socialistas. Adriana Lastra, vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, y el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, serán los encargados de liderar en nombre del PSOE los contactos.