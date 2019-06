El PP no logra que Cs asuma que Almeida sea el alcalde de Madrid y no Villacís

Las negociaciones entre PP y Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid se han estancado. Este viernes, los equipos negociadores de los dos partidos se iban a reunir para consolidar el acuerdo entre las dos formaciones pero la reunión terminó sin acuerdo. Andrea Levy, la número dos de la lista municipal del PP, se ha mostrado sorprendida por la "indefinición" de Ciudadanos, que no ha asegurado su apoyo a José Luis Martínez-Almeida, para que sea alcalde el próximo sábado 15.

"Tras la reunión podemos decir que Ciudadanos se ha instalado en la indefinición. Después de la reunión mantenida hoy hemos comprobado que Ciudadanos no muestra su disposición a que haya un gobierno alternativo a Carmena liderado por el Partido Popular", ha dicho Levy. "Si hace dos semanas los madrileños estaban ilusionados con que no siguiera Manuela Carmena en el Ayuntamiento, no se entendería que esto no pasara", ha señalado.

"Nosotros ponemos encima de la mesa un acuerdo programático donde por fin Madrid va a ser de verdad un dique para la subida de impuestos que pretende hacer el señor Sánchez. Madrid va a ser un salvavidas naranja para las políticas que piensa implantar a nivel nacional el señor Sánchez", ha considerado Miguel Gutiérrez, del equipo negociador de Ciudadanos.

"A esta reunión habíamos quedado en venir con un documento programático y ellos han venido con las manos vacías. Lo único que nos han planteado es que Almeida tenía que ser alcalde sí o sí, nada de medidas, nada de programa, nada de nada", han dicho a EL ESPAÑOL desde el equipo de prensa de Villacís.