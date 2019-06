Vox incluye a El Español entre los medios vetados para que no puedan atribuirse su "éxito"

La documentación interna de Vox, distribuida entre sus portavoces y líderes, defiende el veto a medios de comunicación entre los que cita a EL ESPAÑOL. Los argumentarios internos tienen como capítulo central el tema "¿Por qué no concedemos entrevistas a medios como EL ESPAÑOL ,El Diario, Onda Cero o La Ser?"

La documentación, a la que ha tenido acceso La Marea, busca desacreditar a los medios señalados y explica que Vox no se presta "a servir la agenda política de un editor multimillonario" y que no van a "conceder entrevistas a los medios" que les "insultan y manipulan" porque no quieren darles "la satisfacción de atribuirse parte" de su "éxito".

A lo largo del documento, el partido de Santiago Abascal desgrana los argumentos por los que la formación política tiene vetados a varios medios de comunicación y acusa a La Sexta de prácticas que recuerdan a “la peor Alemania nazi”.

“En VOX no tenemos miedo, por eso siempre vamos a denunciar la manipulación y la desinformación de la oligarquía mediática y de medios que no sirven a la verdad ni a la sociedad, sino a la agenda política de sus dueños, y de los dueños de sus dueños. Nos cueste los insultos que nos cueste”, se puede leer en el documento.