"Abatimos al conductor suicida": teniente coronel Leira, desde Mali tras el ataque con coche bomba

Los atacantes se lanzaron con fuego de fusilería contra una de las puertas de la base que la Unión Europea tiene en Koulikoro (Mali). Por la otra, por la principal, dos furgonetas cargadas de explosivos trataban de entrar en el recinto con intención suicida. Pretendían causar el mayor número de víctimas posible. Y lo habrían logrado, de no haber sido por la intervención de los militares españoles desplegados en la base, bajo mando del teniente coronel José María Leira Neira.

Allí dentro hay 243 efectivos españoles. Su misión: adiestrar y asesorar a las tropas locales para que puedan valerse por sí mismas en una región que se ha convertido en un polvorín, azuzada por los yihadistas y por guerras personalistas que desestabilizan la región. Un caos que, a su vez, es propicio para el tráfico de mercancías y seres humanos.

El ataque se prolongó durante una hora, en la madrugada del sábado al domingo. EL ESPAÑOL habla con el teniente coronel Leira: "Nunca habían atacado la base de Koulikoro, pero la gente está permanentemente alerta". Gracias a esa prevención, dos soldados españoles a bordo de un vehículo Lince lograron neutralizar una de las furgonetas bomba. La segunda frustró entonces su plan de acceder al recinto y propició su deflagración fuera del mismo.

El ataque se saldó con dos efectivos malienses heridos, compañeros en los turnos de guardia de los soldados españoles. La base sufrió destacados daños materiales. Los militares desplegados se despertaron en mitad de la noche, alcanzados por la onda expansiva de una de las deflagraciones.

Un efectivo y un vehículo españoles patrullan en Mali. EMAD

Todo empezó a las tres de la madrugada.

Sí, efectivamente.

¿Qué sucedió entonces?

Fue un ataque complejo. Venían con dos vehículos suicidas, dos Toyota pick up. Vinieron por la carretera que llega desde Bamako, aunque ellos venían desde el sentido contrario. Entonces descendió personal del primer vehículo, empezaron a realizar disparos de fusilería sobre la puerta y automáticamente el vehículo intentó entrar por la puerta principal. La idea que ellos tenían era la de atacar con un vehículo bomba contra la entrada principal, suicidándose el conductor. Una vez que hubiese reventado, pretendían introducir un segundo vehículo bomba que explosionase dentro de la base. Mientras, desde fuera realizaban disparos de fusilería, pero lo hicieron contra la otra puerta.

En ABC dicen que fueron militares españoles los que, a bordo de un vehículo Lince español y con ayuda de su ametralladora 12,70 mm, neutralizaron al primero de los vehículos.

La guardia está compuesta por personal español y personal maliense. La parte principal es personal español. Ahí hay un vehículo Lince que tiene una ametralladora de 12,70 mm. El soldado y el cabo de la Brilat del vehículo fueron los que neutralizaron el primer vehículo suicida: la pick up no pudo pasar gracias a que ametrallaron hasta que la detuvieron.

Se dice pronto, pero estar a las tres de la madrugada con todos los sentidos alerta, responder con la capacidad necesaria… requiere mucha preparación y adiestramiento.

La verdad es que sí. Esta es una misión que hasta ahora había sido muy tranquila. Nunca jamás había habido ningún ataque contra la base en Koulikoro, pero la gente está permanentemente alerta. Hay una instrucción de mucho tiempo atrás y una preparación muy grande. También hay que destacar la instrucción conjunta con los malienses, porque el hecho de que la guardia sea conjunta ha dado muy buen resultado. Pero sí, no podemos estar bajando la guardia independientemente de que la situación esté tranquila.

Vehículo implicado en el ataque contra la base de Koulikoro. EMAD

¿Cómo se vivió el ataque desde dentro de la base?

Hay un barracón que está muy cercano de la puerta. Los efectivos que alojan allí se despertaron con la fusilería, pero fue todo muy rápido. Después llegó la detonación, que fue grandísima. A pesar de que fuese desde fuera de la base, la mayoría de los edificios de aquí están dañados. Los techos, todas las ventanas se han venido abajo… También los vehículos. Ha sido una detonación muy fuerte. La mayoría de la gente se despertó por el impacto que les desplazaba o porque se les cayó algo encima.

¡Menudo susto!

Pues... sí. Pero no fue para tanto, gracias a Dios, porque no hubo heridos.

No podemos entrar en la mente de los criminales, pero el segundo vehículo cargado de vehículos seguramente desistió de entrar en la base después de que los efectivos españoles a bordo del Lince frenasen la primera pick up.

Claro, al quedar el primer vehículo inmovilizado en la puerta de la base, el otro intenta maniobrar para sobrepasar al otro vehículo, pero no puede. Intenta dar marcha atrás, pero no puede. Ahí se explosiona porque no tiene capacidad de entrar.

Así quedó la entrada a la base tras el ataque. EMAD

¿Se sabe cuántas personas componían la fuerza de ataque?

Tenemos confirmado que había un suicida en cada vehículo conduciéndolo y después siete que contamos por las cámaras, que parece que descendieron.

Estamos hablando todo el rato de grupo criminal, pero todo parece apuntar a que se trata de una acción de tipo yihadista, ¿no?

No sabemos todavía quién ha podido ser. Podría ser personal que viene de lejos, no es gente de la zona de Koulikoro o de la capital, Bamako. Venían de bastante lejos porque no conocían bien la entrada de la base. Logramos abatir a los dos suicidas, los otros se escaparon. La gente de aquí dice que ha escuchado a los que huyeron y que no eran de la zona.

Pero este ataque sí que coincide con el abatimiento, hace unos días y en la operación Barkhane, de uno de los grandes líderes yihadistas por parte de las tropas francesas [Yahia Abu el Hamman fue abatido en las inmediaciones de Tombuctú].

Efectivamente, efectivamente... Puede ser una reacción a eso, porque el jueves fue abatido por los franceses el segundo de a bordo de los yihadistas.

El teniente coronel José María Leira.

Dice que han escapado varios de los atacantes. Habrá un refuerzo especial en la base...

Tenemos todo reforzado. Tanto nosotros como los malienses y la gendarmería. Pero no es sólo seguridad en la base. Ayer (por el domingo) hubo una operación combinada de los malienses, operación especiales y gendarmería. Todavía no sabemos si han podido abatir a los atacantes o no, pero sí parece ser que ha habido enfrentamiento directo con algunos terroristas.

Todo esto pone de manifiesto que Mali es un polvorín. De ahí la importancia del despliegue español en EUTM Mali, que nos pilla tan cerca geográficamente.

Claro que sí. La tensión es más en el centro norte del país, pero desde luego Mali es un auténtico polvorín. Como decimos, es la frontera avanzada de Europa en África. Es súper importante que estemos aquí para ayudar a las fuerzas armadas malienses a que puedan valerse por sí mismas y reforzar la seguridad aquí.

Ha dicho una clave: "Ayudarles a valerse a sí mismas". En eso consiste EUTM Mali.

Así es, asesoramiento de las fuerzas armadas malienses y la formación de la nueva estructura del G5 Sahel. En eso es en lo que nos estamos empeñando en esta misión.

Por ir terminando, ¿qué le diría a las familias de todo el contingente español?

Me gustaría transmitir mucha tranquilidad. Decir que la gente está muy bien, muy preparada, muy motivada y que esto no cambia nada. Consideramos que es un ataque esporádico, puntual, y esperamos volver a la normalidad cuanto antes, que todo el mundo esté muy tranquilo. Que estamos muy bien y muy preparados para que no nos pase nada.

Muchas gracias por su tiempo…

Solamente hay una cosa que no he mencionado. Hay dos heridos malienses que están bien, que no han sido heridos graves y que han sido atendidos en el hospital Role-2 de aquí, de dentro de la base. Y luego hay confirmado un fallecido fuera de la base que no sabemos si era de los propios atacantes o era uno de los civiles que pasaba por ahí. Es posible que pueda haber alguna víctima más, pero todavía están por aquí los equipos forenses.

¿Han podido hablar con los efectivos malienses heridos?

Hemos ido a verles. Están bien, son heridos leves de los que estaban en la guardia. También hemos ayudado a las familias malienses para pasar la noche. Están todos muy bien.