Sánchez en su libro: "En agosto de 2017 vi que Rajoy no tenía ninguna gana de aplicar el 155"

El próximo martes saldrá a la venta el libro escrito por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En él, el secretario general del PSOE relata, desde su propia experiencia, los sucesos más relevantes que ha vivido España en los últimos años.

Entre los fragmentos más destacados de la obra 'Manual de resistencia', que publican este domingo varios medios de comunicación, destacan los encuentros que el secretario socialista mantuvo con Rajoy en vísperas a la celebración del 1-O y la consiguiente aplicación del artículo 155.

Sánchez explica, de forma detallada, que durante el mes de agosto de 2017 se vio con Rajoy para trasladarle "la garantía de que el PSOE se opondría a cualquier tipo de consulta ilegal o referéndum unilateral para quebrar el ordenamiento constitucional. El apoyo del Partido Socialista en la defensa del Estado era inequívoco. Quise hacer especial hincapié en un aspecto: que el 1-O no se cometieran errores ni excesos. Él me aseguró que concedía mucha importancia al hecho de transmitir normalidad a la opinión pública internacional. Tampoco quería echar gasolina al victimismo independentista, me dijo".

Sin embargo, la conclusión que extrajo el actual presidente del Gobierno de aquellos encuentros fue que "en agosto de 2017 Rajoy todavía pensaba en la posibilidad de reconducir el debate político después del 1-O. No sé cómo, pero se aferraba a eso, que a mí me parecía una ilusión. Ni él me planteó entonces aplicar el 155 ni yo le vi con ninguna gana de hacerlo. Acordamos que actuaríamos de forma coordinada y él se comprometió a consultarnos los pasos que diera el Gobierno".

En sus páginas, Sánchez también desvela aspectos, hasta ahora desconocidos, de las conversaciones que mantuvo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que tacha de persona "no fiable" a raíz de su supuesto comportamiento en la moción de censura que echó a Rajoy del Gobierno de España.

"El lunes previo a la moción hablo con Pablo Iglesias. Al mismo tiempo, le envío un mensaje a Albert Rivera para pedirle que hablemos de ello. Él me responde que mejor que eso lo hablen su hombre de confianza, José Manuel Villegas, y José Luis Ábalos, y si hay algo más importante ya lo tratamos nosotros después. A mí me parecía que un cambio de Gobierno era el tipo de cuestión de primera magnitud que debíamos abordar los dos líderes de nuestros respectivos partidos, pero, en fin. Ese mismo día, Rivera empieza a contar a la prensa que yo no le he llamado porque quiero pactar con los independentistas y romper España. Intoxicación pura y dura. Después de haberse negado a verse conmigo, me acusa de no haberle llamado: el tipo de comportamiento que convierte a las personas en no fiables.

Volviendo al tema catalán, Sánchez califica de "bucle de más de cinco años" al proceso independentista. Carga contra Rajoy porque "desde 2012, él siempre prefirió reaccionar a los actos del independentismo, en lugar de tomar la iniciativa. ¿Por qué esperar?, le insistí, ¿sólo porque el independentismo ha decidido celebrar una consulta ilegal ese día? Eso equivalía a supeditar nuestro calendario al suyo", explica.