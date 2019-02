Miles de chinos se manifiestan por primera vez por el bloqueo de sus cuentas bancarias

Alrededor de 1.000 chinos se han concentrado este viernes en el Paseo de Recoletos para protestar por el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de BBVA. En un comunicado lanzado este jueves, la Asociación de Chinos en España (ACHE) aseguraba estar siendo "discriminada desde hace varios meses por parte del BBVA".

1.000 #chinos cortan el lateral de Recoletos para exigir el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Ahora en @InformativosTM @telemadrid pic.twitter.com/QRQmt7I9Lr — JAVIER DE LA FUENTE (@JAVIERDELAFUENT) February 15, 2019

Continúan diciendo que no se les permite "acceder a nuestras cuentas corrientes, han sido bloqueadas sin previo aviso, provocando auténticos dramas entre los afectados".

El BBVA asegura que sí avisó "en su momento" del cierre de cuentas, una medida que, dicen, se ha tomado para cumplir con la Ley de blanqueo de capitales (ley de 2010). Desde el banco afirman que avisaron a todos los clientes con "el plazo máximo de 90 días para entregar toda la información", y que de lo contrario se procedería al cierre de las cuentas.

"El banco necesita saber el origen de los fondos"

En eldiario.es se recoge el testimonio de uno de los afectados. "Llevo años con la nacionalidad española y el DNI, pero la tenía bloqueada", dice. "No me habían pedido documentación antes y me extrañó. Lo consulté y resulta que se lo están haciendo a más personas de origen chino".

Una de las pancartas en la manifestación.

Desde el BBVA explican que "el banco necesita saber el origen de los fondos que aportan los clientes y conocer exhaustivamente su actividad económica real". Desde el banco aseguran que están aplicando "las mismas medidas que el resto de entidades".

Recalcan que es "una cuestión temporal" al no haber presentado la documentación requerida, y que esta medida se toma contra cualquier persona que no lo haga, que el bloqueo no está centrado "en ese colectivo".

En el comunicado de la convocatoria dicen que "somos ciudadanos honrados que estamos haciendo esfuerzos para integrarnos, respetamos las leyes establecidas, repudiamos el blanqueo de capitales y cualquier actividad ilícita".

Denuncian el trato "injusto y discriminatorio" que la Comunidad China recibe. "España es nuestra segunda patria, a España y a los españoles respetamos", concluyen. El colectivo chino en España suma unos 200.000 habitantes, de los cuales, solo en la Comunidad de Madrid, superarían los 50.000.

No es la primera vez

En 2016, Bankia ya tomó medidas similares. "La comunidad china está preocupada por el hecho de que Bankia bloquea sin previo aviso las cuentas de una gran cantidad de clientes chinos", decía hace tres años Ye Han, una afectada.

Desde Bankia se defendieron diciendo lo mismo que ahora argumenta el BBVA: que solo están cumpliendo la ley, "una normativa que hay que cumplir con los ciudadanos de todas las nacionalidades".

Aseguraban al periódico Diagonal (ahora El Salto) que "si falta determinada documentación, las entidades tenemos la obligación por diligencia de bloquear cualquier cuenta y cuando se aporta esa documentación, se desbloquea esa cuenta".