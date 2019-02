Miquel Roca asegura que nadie en el Gobierno le ha ofrecido ser relator y que no lo aceptaría

El padre de la Constitución Miquel Roca no quiere ser relator. El abogado, ex portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, no tiene ninguna intención de mediar o coordinar en reuniones de partidos sobre la situación en Cataluña, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de su entorno. Es más, nadie en el Gobierno se ha dirigido a él para ofrecerle tal cosa, ni formal ni informalmente, han explicado las mismas fuentes.

Según fuentes del Ejecutivo, la figura de Miquel Roca es una de las que ha planteado para encargarse de la mesa de partidos que estudie salidas políticas para Cataluña al margen del Congreso, el Parlament y la comisión del Ejecutivo central y la Generalitat.

Los contactos los lidera la vicepresidenta, Carmen Calvo, que habla directamente con el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

El Gobierno ve en Roca un buen relator por su prestigio y conocimiento de la realidad catalana, pero la Generalitat no está por la labor, según aseguraron a este periódico fuentes del Ejecutivo. Un perfil como el del notario y abogado Juan José López Burniol tampoco convence al Ejecutivo autonómico, que persigue la figura de un mediador no catalán para preservar su neutralidad.