Tres presidentes, 50 ministros y sus tres padres vivos, en la primera Constitución autógrafa y coral

En la pared de una elegante y funcional sala de reuniones de un despacho de abogados en el centro de Madrid cuelgan 169 pequeños cuadros con los derechos y deberes de los españoles. Se trata de una colección única que reúne todos los artículos de la Constitución Española, transcritos a mano por muchos de los que han sido sus principales protagonistas. El papel es firme y espeso, como el libro de historia de los últimos 40 años. Los marcos son todos iguales y muy sobrios, sin que uno destaque sobre otro. Se trata de la primera Constitución autógrafa y coral que desde hace meses ha ido confeccionando, artículo a artículo, la abogada Cruz Sánchez de Lara, miembro del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL.

La lista de personalidades públicas incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus predecesores José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, a los presidentes del Constitucional (González Rivas), del Supremo (Carlos Lesmes) y el Consejo de Estado (Teresa Fernández de la Vega), a ocho ministros del actual Ejecutivo, a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a los tres padres de la Constitución vivos (Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca), y a innumerables personalidades de la judicatura y el Derecho, la empresa, el feminismo, los medios de comunicación o las artes.

Además de servir para comprobar la caligrafía de cada autor, el artículo firmado tiene, en muchas ocasiones, un simbolismo especial y hasta cierta ironía. Así, el artículo 155, el que se aplicó por primera vez para suspender la autonomía en Cataluña ante el desafío independentista, lo firma Rafael Catalá, ministro de Justicia en el momento de su entrada en vigor. Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, firma el que regula la moción de censura que lo catapultó al poder y en cuya génesis muchos ven a su actual mano derecha. Aznar firma el 4, que define la bandera y permite la creación de enseñas autonómicas. Zapatero, el 23, que garantiza la participación de los ciudadanos en la política, el sufragio y el derecho a ser elegido como representante.

Sánchez de Lara muestra uno de los ártículos autógrafos de la Constitución. Silvia Pérez

Pedro Sánchez firma el 98 que explica cómo se articula la composición del Gobierno y las funciones del presidente. La incorporación del jefe del Ejecutivo al proyecto se produjo cuando ese artículo ya había sido transcrito por su ministra de Justicia, Dolores Delgado, que además es la Notaria Mayor del Reino. De esa manera el texto queda para la posteridad del puño y letra de dos de sus principales protagonistas.

El líder del PP firma el que reconoce la propiedad privada y Albert Rivera, el que reconoce los partidos políticos e impone su democracia interna. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha transcrito el que garantiza el derecho al honor, la intimidad, y el secreto de las comunicaciones. La libertad de expresión y la prohibición de la censura llevan la firma de Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL y también marido de Sánchez de Lara.

Todo surgió por casualidad. "Estaba viendo una obra de teatro sobre Azaña en el Teatro de la Abadía. Entonces vi a José Luis Gómez jugar con unas cartas autógrafas. Pensé que podría ser una buena idea una Constitución transcrita por personas relevantes, algunas conocidas y otras no, pero todas importantes para que vivamos en este marco de derechos y libertades", explica Sánchez de Lara.

"Símbolo de la libertad"

"Nací en 1972 y soy hija de la democracia. Mis recuerdos más tempranos ya son democráticos, están todos dentro del marco de la Constitución y eso es un privilegio, aunque entonces no fuera plenamente consciente de lo que estaba viviendo", reivindica frente a los que deciden hoy olvidarse de la importancia de la Carta Magna. Entre las primeras imágenes grabadas en su retina se cuenta el ejemplar de la Constitución que se difundió antes del referéndum o la pegatina de Forges: "Me molas, Consti".

"Cuando te pones a evaluar la historia reciente de España, te das cuenta de lo afortunados que somos. Los jóvenes pueden ser conscientes tan solo con que les contemos lo anterior. Me impresiona que mi madre se educara en el colegio, con el libro de la Sección Femenina, un manual de sumisión que ahora parece una aberración, propio de sociedades casi yihadistas. ¡Es que hasta 1981 en España no había ley del divorcio! La historia reciente de España ha sido muy dura. Antes la gente no era libre, aunque alguna se adaptase o incluso buscase y lograse cierto bienestar. Y la Constitución es el símbolo y el exponente de la libertad de la que gozamos. Es nuestra garantía y nuestro aval", señala.

Con ese espíritu, Sánchez de Lara comenzó una maratoniana carrera, no exenta de grandes dosis de sentido del humor, para conseguir los autógrafos de mayor relevancia. "Por una parte me he sentido como si coleccionase cromos, pero por otra creo que he aprendido más sobre la Constitución que en los dos años de la carrera en los que cursé materias relacionadas", ironiza.

La abogada Cruz Sánchez de Lara coloca en el mural de la primera Constitución autógrafa y coral. Silvia Pérez

La reflexión le ha llevado a darle un gran valor al artículo 14, firmado tanto por Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas, como por María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, dos de sus referentes en feminismo e igualdad. El texto consagra la libertad de los españoles y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión u opinión y su contenido está más de actualidad que nunca en un momento en el que el análisis sobre las desigualdades y sus consecuencias políticas centran el debate de académicos y expertos.

Casi medio Consejo de Ministros actual ha estampado su firma: Carmen Calvo (vicepresidenta e Igualdad), que firma el artículo sobre el derecho a la cultura, Margarita Robles (Defensa), sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales, José Luis Ábalos (Fomento), sobre el progreso y la redistribución de la renta o Meritxell Batet (Política Territorial), sobre los Estatutos de Autonomía. También firman Magdalena Valerio (Trabajo), Luis Planas (Agricultura) o Delgado (Justicia), a los que se suman destacados dirigentes de los partidos constitucionalistas.

Sin embargo, si se cuentan ministros del periodo democrático la cifra asciende considerablemente hasta rondar la cincuentena. Entre ellos están José Manuel García Margallo, Jesús Posada, César Antonio Molina, Ángel Acebes, Isabel Tocino, Pedro Solbes, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jaime Mayor Oreja, Antonio Camacho, Bibiana Aido, Josep Piqué, José María Michavila, Ángel Gabilondo o Leire Pajín.

No podemos jugarnos lo que tenemos para tener algo mejor. No podemos poner en riesgo lo básico por lo accesorio

¿Para cuándo una reforma? Sánchez de Lara reconoce que hay títulos que cabría actualizar. También es partidaria de revisar el lenguaje general con el que está escrita, que quizás se esté quedando "un poco anacrónico" entre otros motivos porque no es inclusivo. Pero la abogada advierte: "No podemos jugarnos lo que tenemos para tener algo mejor. No podemos poner en riesgo lo básico por lo accesorio. Hay que buscar el momento oportuno y saber qué quiere la sociedad española y entonces sí, pelear por ello sin olvidarse todo lo que este marco nos ha permitido avanzar", defiende.

Sánchez de Lara es una firme defensora de los derechos de la mujer y considera que la Constitución los protege, aunque haya que trabajar duramente para que las leyes que desarrollan la Carta Magna brinden la garantía efectiva y así hacer realidad la cita de Mary Wollstonecraft que tanto gusta a la abogada: "Yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino por ellas mismas".

Símbolos y anécdotas

La observación detallada de cada artículo, escrito con distintas tintas y plumas, con diversos tamaños de letra, arroja multitud de detalles simbólicos. Una de las firmantes, Carmen Alborch, transcribió el 51, en defensa de los consumidores, semanas antes de fallecer. Manuel Valls, ex primer ministro de Francia y candidato a la alcaldía de Barcelona, firma el 42, sobre la defensa de los trabajadores españoles en el extranjero, donde se indica que el Estado "orientará su política hacia su retorno". Ana Botín, presidenta del Santander -uno de los bancos con estrategias específicas para minimizar el impacto social de los desahucios-, transcribe el 47, que recuerda que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

El mural con la Constitución autógrafa y coral al fondo, mientras Cruz Sánchez de Lara observa uno de los artículos. Silvia Pérez

El texto de otro de los firmantes aparece con su firma estampada en el medio del artículo. Se trata de Nicolás Redondo, histórico dirigente de la UGT, que superados los 90 años de edad no quiso dejar de participar en el proyecto aún con ayuda para poner negro sobre blanco la garantía de la libertad sindical en España.

También hay numerosas anécdotas. Entre ellas, la bandera de España con la que la diputada y excomandante Zaida Cantera adornó el artículo 30, sobre la defensa de España y el Ejército, la anotación a lápiz de la exministra Leire Pajín en el 49 pidiendo una revisión del que ampara a los "disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos" o hasta un gazapo. Uno de los múltiples juristas que han participado no copió de forma literal el artículo que le tocaba. Al observar la colección se dio cuenta… otro jurista, naturalmente.

Ésta es la lista de los artículos y sus autores:

