El número dos del Canal usó el 'pitufeo' para esconder fondos en Jersey

El rastreo de cuentas y del posible patrimonio oculto del número dos del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha llevado a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción hasta la isla de Jersey, dependiente del Reino Unido y uno de los territorios off-shore más activos del planeta.

Según el sumario del caso Lezo, que investiga el pago de presuntos sobornos por la compra de filiales para el Canal de Isabel II en Latinoamérica, los agentes investigan desde el pasado mes de octubre una cuenta concreta en el territorio opaco. Un depósito abierto en el Citibank de Jersey a nombre de la hija del directivo del Canal y consejero delegado de La Razón. La cuenta recibió en solo dos meses 17 transferencias de 8.000 euros. Siempre 8.000 euros, incluso en varias transferencias un mismo día, en cantidades mucho más complicadas de rastrear por parte de los cuerpos de fiscalización bancaria. En total, el banco off-shore ingresó 134.900 euros transferiros desde una cuenta en España.

Según ha reconocido él mismo ante la Audiencia Nacional, Rodríguez Sobrino manejó fondos procedentes de sobornos tras la compra de una filial en Brasil para el Canal de Isabel II. En el transcurso de la operación, los agentes de la UCO de la Guardia Civil encontraron indicios de que su hija "podría controlar patrimonio oculto del padre " y ser titular de bienes localizados en el extranjero.

Confesión de Edmundo Rodríguez Sobrino ante la Audiencia Nacional (1)

Una de las conversaciones entre padre e hija es la que lleva a los investigadores a analizar con detenido cuidado el dinero enviado a Jersey. En ella, la hija de Rodríguez Sobrino le expresa al directivo del Canal su intención de viajar a Reino Unido en el primer trimestre de 2016 para "realizar algún tipo de ingreso en libras", según recogen los informes de la Guardia Civil. "No te preocupes porque no es un problema. Es un tema de hacerlo con discreción", le contesta su padre, mano derecha en el canal del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. "Ya me dirás cómo hacemos las cuentas", le contesta su hija.

Una nueva petición de información

Los agentes registraron esta conversación pero había un dato que no cuadraba. Según la información tributaria de Rodríguez Sobrino en España, el directivo del canal no tenía un solo producto financiero declarado en Inglaterra. Por lo tanto, sobre el papel los fondos remitidos a Jersey tampoco son suyos.

"Así las cosas se recibió la información bancaria solicitada a las autoridades de Jersey, encontrándose en la anteriormente citada cuenta los siguientes movimientos bancarios, los cuales por sus características han sido considerados de especial interés".

A renglón seguido, los investigadores llaman la atención del juez instructor sobre 17 transferencias, siempre de 8.000 euros, remitidas desde una cuenta del propio Citibank abierta en España y "fraccionadas en 8.000 euros en vez de una por el total de la cantidad".

Por ello, la Guardia Civil pide al juez que solicite a Citibank España los datos completos de la cuenta desde la que salió el dinero, todos los movimientos de la misma desde su creación hasta la actualidad, las operaciones sobre la entrada y salida de fondos mediante cheque, pagaré o cualquier otra otra documentación que incluya el expediente. Además, los agentes tratan de conocer si los titulares del depósito, familia directa de Rodríguez Sobrino, tenían además alguna caja de seguridad en la entidad bancaria.