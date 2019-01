Valls: "La alianza entre Colau y el separatismo sería un desastre para Barcelona"

El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha condenado la "alianza entre Ada Colau y el separatismo" que ha "herido profundamente a Barcelona". Y asegura que su misión es "recuperar Barcelona".

En una entrevista para el programa El Objetivo, de La Sexta, el candidato ha criticado la gestión de Colau al frente del ayuntamiento y su "alianza" con el separatismo. A su juicio, "hay un clima de tensión y violencia en Barcelona", con políticos "que van con escolta porque hay una presión del separatismo".

"Hay políticos que van con escolta por la presión del separatismo. Han herido profundamente Barcelona. Sería un desastre para la ciudad la alianza de Colau con el separatismo", ha considerado.

En ese sentido, defiende que su candidatura busca "recuperar Barcelona" y poner "la seguridad" como objetivo principal. "La seguridad será mi primera medida. Dar confianza a la Guardia Urbana. El alcalde de Barcelona tiene que garantizar la seguridad".

"Conmigo no habrá jamás una alianza con la extrema derecha o izquierda, no habrá pacto con ellos o con los separatistas, me gustaría saber si los demás son tan claros", ha zanjado.

También sobre si finalmente se confirma la candidatura de Joaquim Forn y la decisión de Ada Colau de hacer un debate en la cárcel, ha afirmado que "un debate en la cárcel sería una provocación para los barceloneses, la justicia y el resto de España".

Finalmente, ha recalcado que "Ciudadanos es un partido nuevo, liberal, progresista" que le apoya "sin condiciones". Aunque afirma que si no es alcalde, permanecerá en la oposición.

"El acuerdo con Vox es un problema"

Respecto al pacto de Gobierno en Andalucía, Valls ha considerado que "en Andalucía había una voluntad de cambio y eso se tiene que respetar", aunque afirma sentirse incómodo con el hecho de que Vox se encontrara en las negociaciones.

"Para mi era un problema y para España. Estoy incómodo con el hecho de que los grandes partidos constitucionalismos españoles no pueden encontrar acuerdos. Es un problema para España el acuerdo con VOX".

A ese respecto, ha cargado las culpas sobre el PSOE que "podría arreglar el problema con la abstención".

"Las leyes no criminalizan a los hombres"

El candidato ha afirmado que "soy de izquierdas desde los 18 años", y que siempre ha sido "un reformista, social liberal, aunque "la izquierda y derecha han cambiado mucho y vivimos una crisis tremenda en todas las democracias".

"En Francia, Europa y Francia, el gran debate de hoy y de mañana no es entre la izquierda y la derecha, es entre los progresistas y reformistas y los populistas de izquierdas y de derechas", ha afirmado.

Valls cree que en ese panorama "la lucha más importante es contra la desigualdad, la violencia contra las mujeres, las clases medias que no pueden pagar el alquiler...".

En ese sentido y preguntado acerca de la violencia de género ha manifestado: "soy feminista, por supuesto". Y ha destacado el valor del pacto contra la violencia de género ya que "los pactos de los grandes partidos sobre temas tan importantes, son avances". "No creo que las leyes en España criminalicen a los hombres", ha añadido.

Asimismo, acerca de la inmigración, ha diferenciado entre "migrantes económicos y refugiados", y las dos posturas vigentes: "los que quieren muros, la extrema derecha; y los que quieren abrir las fronteras". A ese respecto, Valls se sitúa "en el medio". A saber: "Integrar cuando se pueda y expulsar cuando se tenga que expulsar".