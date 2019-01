Santiago Abascal: "¿Quién va aprobar las medidas de Cs? ¿Vox o el PSOE?"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que Ciudadanos está engañando a los andaluces cuando dice que "las medidas pactadas entre PP y Vox son papel mojado" porque el partido naranja necesitará los votos de Vox para aprobar lo pactado con el Partido Popular. "¿Si las medidas pactadas son papel mojado las demás también, no? ¿Cómo van a aprobar las 89 medidas pactadas con el PP? ¿Con el Partido Socialista? ¿Va a seguir gobernando el PSOE? Quien va de farol es Albert Rivera", ha zanjado Abascal.

El presidente del partido ultraderechista ha señalado que desde un primer momento su partido dijo que "no iba a ser un obstáculo al cambio en Andalucía, pero lo que no íbamos a ser es un felpudo". "Se ha pensado que, por decir que no íbamos a dificultar el cambio se nos podía estigmatizar, hacer cordones sanitarios, que nos íbamos a dejar pisotear", ha dicho.

En una entrevista a Espejo Público, Abascal ha defendido que "jamás" han "impuesto líneas rojas, o exigencias", porque "tenemos 12 diputados y en una democracia hay que pactar y transigir", pero que eso no significa que hayan "renunciado a ninguna de nuestras pretensiones".

Abascal considera que Ciudadanos está intentando "torpedear el acuerdo" con el PP, y señala que sus acciones responden a una necesidad de "inventarse los extremos para ponerse en el centro. Un centro amorfo e indefinido porque, si no, no representa a nadie. Por eso tienen la necesidad de dejar a vox en una esquina".

El presidente de Vox acusa a Cs de haber "pasado de ser un partido español, a un partido catalán, a un partido francés", señalando que "es humillante que el presidente francés se permita decir en público a un partido español con quién tiene que pactar".

Sobre la Ley de Violencia de Género, considera que el PP "ha sucumbido a la presión interna y mediática". "Todos leímos y escuchamos cómo el PP ha cambiado de criterio en ese tema y de repente nos han dicho que era inaceptable y eso suponía que no hubiese cambio. Pero nosotros no hemos renunciado a nada", ha recalcado.

En este apartado, Abascal ha recordado que su partido pretende "conseguir la cadena perpetua para que los criminales sexuales no salgan nunca de la cárcel porque no se pueden reinsertar. El delincuente sexual que ha asesinado no debe salir nunca".

Preguntado por la polémica desatada este jueves en el mismo programa, cuando el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que "los medios de comunicación son el enemigo del pueblo", Abascal ha considerado que Espinosa de los Monteros "estuvo suave" y ha vuelto a recalcar que "quienes manipulan son enemigos del pueblo".