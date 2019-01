Abrumador rechazo de votantes de PP y Cs a la condición de Vox sobre violencia de género

Vox planteó como condición indispensable para brindar su apoyo a PP y Cs en Andalucía que se derogue la Ley de Violencia de Género. La exigencia ha supuesto una brecha entre los tres partidos, cuando el acuerdo para formar un nuevo Gobierno parecía encarrilado. Con el pacto todavía en el aire, los votantes del PP y de Cs lo tienen claro. No quieren que se acepte la condición del partido de Santiago Abascal.

Ese es el resultado de la última investigación social realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El 60,5% de los votantes del PP cree que no se debería aceptar la condición de Vox de retirar las ayudas relacionadas con la violencia de género. El 26% sí que estaría dispuesto a asumir la exigencia, si eso sirve para alcanzar un pacto de Gobierno en Andalucía.

En Ciudadanos el rechazo es todavía mayor. El 73,3% de sus votantes rechaza que PP y Cs acepten la condición planteada por el partido de Santiago Abascal. El 19,2% sí que asumirían esta demanda.

Todavía más contundentes son las respuestas que ofrecen los votantes del PSOE y de Unidos Podemos. El 95,5% y el 97,1%, respectivamente, rechaza cualquier acuerdo entre PP y Cs con Vox en materia de violencia de género.

Si se conjugan todos estos resultados con las preferencias de los que se abstuvieron, el resultado sigue siendo igualmente abrumador. El 70,9% de los españoles cree que PP y Cs no deben aceptar la condición de Vox de retirar las ayudas a la Ley de Violencia de Género; el 15,1% cree que sí; el 13,9%, no sabe o no contesta.

Ficha técnica

Se han realizado 1800 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en cualquier municipio de España entre el 24 y el 31 de diciembre de 2018. La fuente de datos es mixta: telefónica y online, proporcional a los censos de las 52 provincias.

Los datos de cada ítem son producto de un equilibraje de muestra por sexo, edad y situación laboral, y postponderación por recuerdo de voto. El error teórico resultante es <+/- 3%.

Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra y SPSS e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD. SocioMétrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.