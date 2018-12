"Es Octavio, flor y nata del facherío": chivatos 'indepes' señalan al mosso que negó la república

El col·lectiu Guilleries, en el seu comunicat núm. 80, us explica les interioritats de la Brimo i concretament, aquells que han fet fortuna com a #BriVOX.Tot el suport als companys assenyalats per @elmundoes.@MossosXdemos @albertdmcat #Guilleries pic.twitter.com/of2oYPxoIs