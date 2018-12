La huelga de hambre de los políticos presos ha sido de baja intensidad, afirman los servicios médicos

A les 0.00 h he acabat la #vagadefam. Afeblit físicament però fort mentalment. Commogut per tanta comprensió i suport de família i amics! Gràcies per la rebuda a l’hospital de Terrassa.Coratge avui !!! La no-violència és l’essència del procés que estem vivint. pic.twitter.com/5yNxzDfScO