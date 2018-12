Félix Revuelta, hijo adoptivo de Estepona: "Lo primero que hice fue poner la bandera, aquí no me insultaban"

El empresario riojano Félix Revuelta, propietario de Naturhouse, ha sido declarado este jueves hijo predilecto de la ciudad de Estepona. El Ayuntamiento ha reconocido su "esfuerzo por proyectar internacionalmente la ciudad como un destino turístico de calidad y saludable" durante la celebración del día de la Constitución.

"Lo primero que hice fue poner la bandera porque aquí no me insultaba nadie", ha dicho Félix Revuelta recordando cómo llegó hasta la ciudad malagueña. "Gracias a Luis del Olmo, que me invitó a un torneo de golf, conocí mejor la Costa del Sol".

Discurso de Félix Revuelta tras ser reconocido como hijo predilecto de Estepona

En la casa que compró en Estepona, ha dicho, "organizaba fiestas para que gente de todas las comunidades se conociera, algo que me parece fundamental".

Revuelta, hijo de Guardia Civil, lo fue durante mientras estudiaba Económicas por la UNED, recordó el servicio militar. "Favorecía la solidaridad entre nosotros, nos conocíamos, y nos hacía ser patriotas. Es un déficit que tiene hoy España. Soy muy defensor del servicio militar".

"Creo que hemos perdido una gran educación que recibíamos los españoles hace 20 años. Nos ayudaba a ser solidarios entre nosotros y patriotas. Es un déficit que tiene hoy día España", ha insistido Revuelta, uno de los primeros en retirar sus empresas de Cataluña y uno de los impulsores de la manifestación constitucionalista de Barcelona el 8 de octubre.

"Hay que apostar por el turismo de calidad"

La promoción que hace Félix Revuelta de Estepona, y por la que ha sido reconocido, está vinculada al establecimiento Healthouse Las Dunas GL Health & Beach Spa, el primer hotel de lujo de salud de España.

"Si traes a gente con talento recibes talento. Descubrí el hotel Las Dunas y lo reabrí. Después, creamos un certamen musical para justificar la gala benéfica que habíamos pensado crear varios amigos", ha dicho refiriéndose al conocido festival Startlite de Marbella.

"Se gestó en mi casa", ha señalado. Manuel Valls disfrutó este verano de una velada en Startlite junto a Félix Revuelta, también accionista del Banco Popular.

"Tenemos que competir y aprender de los de fuera. No contra nosotros". Así, ha comparado la Riviera francesa -Costa Azul- con la Costa del Sol. "¿Por qué factura más si tiene menos gente? Es lo que tenemos que saber. Hay que apostar por el turismo de calidad", ha avisado.

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado la madurez de la Constitución. "Nos tenemos que sentir orgullosos de ella. Es de todos y para todos. Tenemos que transmitir los valores constitucionales".

Revuelta ha agradecido las palabras del alcalde. "A partir de ahora me considero un esteponero más", ha finalizado su discurso en un acto que ha contado con las actuaciones de Irina Yonkova de la Fundación Fajer, de la Banda Municipal de Música de Estepona y del cantante sevillano José Manuel Soto.