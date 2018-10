Puigdemont: "¿Quién se cree a Valls? No conoce Barcelona ni tiene proyecto"

Puigdemont ha analizado este sábado la actualidad política catalana desde Bruselas, donde se esconde de la justicia. El ex president de la Generalitat fugado ha hablado, entre otros asuntos, de las elecciones municipales en Barcelona.

Para él, "el debate de nombres antes de tener un proyecto ha distorsionado" la campaña. Puigdemont señala directamente a Valls. "Valls es un candidato sí, pero no tiene proyecto. Prefiero hablar de proyecto y que del proyecto salgan los equipos. Forn, para mí, es una persona indispensable".

Puigdemont se ha referido varias veces al que fuese primer ministro francés. "Tiene muy poco que ver con los retos y los problemas de la ciudad de Barcelona. De hecho, tiene cero. No conoce la ciudad, no tiene proyecto barcelonés. ¿Realmente alguien lo cree?", ha analizado Puigdemont.

Ha valorado la posibilidad de que el nacionalismo acuda con una "lista conjunta" a las elecciones a la alcaldía de Barcelona. "Si escuchamos bien es lo que pide la gente. Ser la lista más votada de Barcelona es muy relevante Tenemos adversarios poderosísimos, con cobertura mediática y bien financiados", ha señalado de nuevo a Manuel Valls. "Lo comemos a todas horas. No le faltará el dinero, por lo visto".

"Maragall sería buen candidato en un proyecto compartido"

Puigdemont está seguro, según ha explicado en ElNacional.cat, de que el candidato constitucionalista se toma las elecciones en clave "nacional". "Es evidente que no va de eso", sostiene el político fugado de la justicia.

"Tenemos que seguir trabajando modestamente, no podemos tirar la toalla y articular una propuesta a los barceloneses que sea de amplio espectro, que apele directamente a los problemas. Lo que pasa en Barcelona afecta a la economía y al conjunto de la sociedad".

En este sentido ha aprovechado para promocionar la candidatura de unidad con Ernest Maragall. "Sería un buen candidato en un proyecto compartido. No podemos prescindir de nadie".

Respecto a su relación con los políticos encarcelados, ha admitido que no ha hablado con Junqueras. "No estoy habilitado. He enviado cartas a todo el mundo. Pensar que nuestra relación puede ser ahora igual de fluida es injusto, él está en la cárcel y yo en el exilio".

Y ha confirmado que no será "candidato a nada", "tampoco en Flandes". "Lo ideal sería no volver a presentarme a las elecciones al Parlament porque eso sería una señal de que nos ha ido bien, que hay nuevos liderazgos en curso. Lo ideal sería que no".