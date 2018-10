Sánchez suprime el lema de la Fiesta Nacional para no incomodar a Podemos y nacionalistas

El escenario se dibuja sobre 84 escaños y un Gobierno que se sostiene en la fragilidad de sus pactos parlamentarios. Sobre el calendario, el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Una jornada que no es plato de buen gusto para los socios que han llevado a Pedro Sánchez hasta la Moncloa. ¿Cómo hacer para no molestar en exceso a Unidos Podemos y partidos independentistas con el desfile militar que recorre Madrid? Eliminando el lema que en los últimos años había ilustrado la cita. Sin ir más lejos, el de 2017 rezaba: "Orgullosos de ser españoles".

El lema del Día de la Fiesta Nacional ya se había convertido en una tradición. Desde 2012, el Ministerio de Defensa anunciaba una frase bajo la que se organizaban los actos del 12 de octubre. No dejó de ser llamativo el escogido para el año pasado. Se hablaba de "orgullo" por lo español en unas fechas en las que Carles Puigdemont elevaba su desafío soberanista hasta registros que alcanzarían la declaración unilateral de independencia (suspendida a los pocos segundos).

Mucho ha cambiado el panorama político desde entonces: Pedro Sánchez alcanzó la presidencia de la Moncloa en detrimento de Mariano Rajoy. En Cataluña gobierna Quim Torra. María Dolores de Cospedal se despidió de la cartera de Defensa, ahora asumida por Margarita Robles. Y en el desfile de este viernes, el primero de Sánchez como presidente del Gobierno, ya no hay "orgullo de ser español". Ya lo advirtió Pablo Iglesias al firmar este jueves el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado: "Que el PP siga con banderas y nos dejen gobernar".

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo sobre los PGE. Zipi EFE

Este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional -caracterizado por el desfile militar que recorre las calles de Madrid en el que participan 4.000 militares-, se ha prescindido de los lemas que sí hubo en años anteriores. En 2016: "Por todos los que ponen su vida al servicio de España". Entre 2016 y 2012, siempre en retrospectiva, se recurría a eslóganes como "El día de todos" o "Nuestra fuerza somos todos".

Este año no hay eslogan. El Ministerio de Defensa ha difundido a través de su publicidad institucional dos vídeos sobre el Día de la Fiesta Nacional sin grandes frases promocionales.

Los vídeos promocionales

En el primer spot del Ministerio de Defensa aparecen cinco civiles que describen sus profesiones: profesor, conductor, informática, mecánico y médico. Tras una transición, se les ve vestidos con diferentes uniformes de las Fuerzas Armadas: “Todos tienen algo en común, velan sin descanso para defender la seguridad, la paz y la libertad en España y en el mundo. 12 de octubre. Ministerio de Defensa. Gobierno de España”, se escucha en el anuncio.

Spot promocional del Día de la Fiesta Nacional (1)

En el otro se pueden ver diferentes unidades de los Ejércitos mientras se escucha la voz de una locutora: “Fuerzas Armadas, al servicio de la ciudadanía”.

Spot promocional del Día de la Fiesta Nacional (2)

A continuación, el vídeo difundido en octubre de 2017, el que se resumía bajo el lema "Orgullosos de ser españoles".

Spot Orgullosos de ser Españoles

El desfile de Sánchez

Este será el primer desfile del Día de la Fiesta Nacional al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En los últimos años de Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a cambiar la distribución del desfile y del palco de autoridades para no estar demasiado cerca del público y de sus abucheos. Pedro Sánchez, no obstante, no ha tomado la misma medida y su palco estará a una distancia mucho menor del público.

En el desfile participan alrededor de 4.000 efectivos, entre los militares de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas y los agentes invitados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -institución que además celebra el día de su patrona, la Virgen del Pilar-. De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Defensa, 88 aeronaves y 152 vehículos formarán parte del desfile.

Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán el acto. La comitiva militar tiene su punto de inicio en la plaza de Cuzco, a las 11.00, para recorrer dos kilómetros hasta el punto final, la plaza de San Juan de la Cruz. El palco de autoridades se ubica en la plaza de Lima.

Las banderas

Al margen de lemas del Día de la fiesta Nacional, el Ministerio de Defensa ha impulsado una serie de actos en conmemoración del 175 aniversario de la bandera nacional; una enseña que primero lució en los mástiles de los buques de la Armada española y que después asumió la reina Isabel II como símbolo nacional. Con ese motivo se inaugura la exposición 175 años de nuestra bandera, que se celebrará en el Espacio Fundación Telefónica entre el 12 y el 16 de octubre.

Además, en el desfile se han incorporado seis banderas nacionales de época que representan diferentes motivos históricos de España. Es la principal novedad de un desfile exento de lemas y eslóganes.