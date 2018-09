Patxi López ve "una cacería contra Sánchez" y asegura que no habrá más dimisiones

El diputado y secretario general de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha denunciado "la cacería" iniciada por ciertos "poderes oscuros" para "torpedear" al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que no habrá más dimisiones en el Ejecutivo. "Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado.

López ha destacado que el Gobierno central "tiene la clara intención de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y de recuperar lo que se ha perdido durante la crisis". "Esa voluntad está siendo torpedeada, bombardeada desde ciertos poderes oscuros o cloacas, pero no vamos a desistir", ha indicado.

El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que el Gobierno "no está tocado" y está "absolutamente determinado a que en este país no manden esos poderes oscuros", los que "no soportan" que gobiernen los socialistas y que juegan "al todo vale".

"Las informaciones atacan al sistema democrático"

"Después de decir que pactamos con los etarras y traicionamos a las víctimas o que rompemos España por el asunto de Cataluña o la inmigración, como no es ha salido bien, ahora están empleando otras cuestiones para atacarnos", ha explicado.

A su juicio, en una entrevista concedida al diario El Correo, las informaciones sobre los ministros "no se puede aceptar de ninguna de las maneras porque, no es solo atacar al Ejecutivo, es atacar a la política y al sistema democrático". Por ello, ha aseverado que no habrá más dimisiones. "Estamos hartos de que todo valga contra este Gobierno. Hasta aquí hemos llegado", ha apuntado.

En su opinión, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no debe dimitir porque sería "caer en la trampa". "¿Dónde está lo punible?, ¿jugamos a dar aliento a quienes intentan socavar las propias bases del sistema democrático?", ha preguntado.

Tras recordar que ya han sido "ejemplarizantes" en el Gobierno socialista cuando "ha habido irregularidades", ha cuestionado "dónde están ahora". "Si jugamos a una cacería, acabamos todos muertos, pero ya no solo este Gobierno, sino el sistema porque nos estamos dejando manejar por quien pretende pervertirlo y corromperlo", ha puntualizado.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, ha señalado que es su voluntad, pero "no depende sólo de él, sino de otros grupos".

"Urkullu y Egibar tienen discursos contradictorios"

Patxi López se ha referido al pleno de política general del Parlamento vasco en el que, a su juicio, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, mantuvieron "discursos muy contradictorios".

Además, ha lamentado que el acuerdo entre jeltzales y EH Bildu sobre las bases de nuevo estatus "haya retomado la clasificación de los ciudadanos según su grado de adhesión a la causa nacionalista". "Eso es peligrosísimo", ha advertido.

En este sentido, ha asegurado que el PSE-EE está "radicalmente en contra de esa propuesta" y ha apuntado que se fía más del lehendakari que de Egibar. "Espero que sus palabras sean sinceras", ha añadido. De esta forma, confía en que "se reconduzca todo esto". "Si no, nosotros estaremos en frente, como ya lo estuvimos con Ibarretxe", ha manifestado.

A su entender, la propuesta del Partido Popular de que se retire el proyecto de bases de PNV y EH Bildu y volver a la ponencia, "podría ser una salida".