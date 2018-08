La campaña de Torra contra Felipe VI da sus frutos: pancartas, retratos al revés y sogas amarillas

El independentismo catalán sigue erre que erre. La evidente campaña del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y sus socios contra Felipe VI está dando sus frutos. En los últimos días, Cataluña se está llenando de pancartas, retratos hirientes y hasta sogas amarillas contra el Rey.

Colocan una pancarta contra Felipe VI en la plaza Cataluña antes de los homenajes a las víctimas del 17-A

Este jueves una marquesina de autobús en la plaza de Urquinaona de Barcelona amanecía decorada con un cartel en el que aparece un lazo amarillo y un mensaje: "Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes". La publicidad, que aparece firmada a "W. Shakespeare", no ha sido todavía reivindicada por nadie. La frase pertenece a Enrique IV, del dramaturgo inglés.

A este penúltimo episodio hay que sumar lo acontecido esta misma semana en una iglesia de Òrrius (Barcelona). Una pancarta con el lema "no tenemos Rey, somos una república" aparecía en la iglesia del municipio junto a un retrato de Felipe VI boca abajo.

Una soga amarilla, nueva campaña en Barcelona: "Vivimos para pisar las cabezas de los reyes"

No puede olvidarse que el pasado 17 de agosto, con motivo del homenaje a las víctimas del atentado yihadista del pasado año, apareció en la Plaza de Cataluña una gran pancarta contra Felipe VI. El mensaje era explícito: " 'The spanish King is not welcome in the catalan countries' (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes)".

Todos estos ataques están evidentemente relacionados con la campaña contra el monarca desatada por el separatismo catalán durante los últimos meses. Una campaña a la que se suma, siempre que puede, el propio Torra.