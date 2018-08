"Este asunto es una maldición para mí", así describió el atacante de Cornellà su homoxualidad

Abdelhouahab Taib, el argelino de 29 años abatido por los Mossos tras atacar la comisaría de Cornellà, dejó escrita una carta de despedida en la que apelaba a la "sabiduría" de Alá y manifestaba estar atormentado por un "asunto" que "es una maldición para mí en mi religión, mi vida y mi destino".

El texto, escrito a mano y en árabe, fue encontrado por los Mossos en uno de los registros realizados este lunes tras el incidente en la comisaría. La carta contiene frases religiosas pero no hay ninguna alusión a la yihad. El texto ya forma parte del sumario que instruye la Audiencia Nacional.

Este es el contenido de la misiva a la que ha tenido acceso la Cadena Ser:

"Oh Dios (Alá) apelo a tu conocimiento y a tu sabiduría y te pido desde tu poder, y desde tu favor, aquello en lo que tú puedes y yo no, y tú sabes y yo no sé y tú sabes lo inadvertido, Dios si usted sabe que este asunto ( ) lo que es bueno para mí en mi religión, mi vida y mi destino, que me lo concedas y facilites y me des tu bendición. Dios si tú sabes que este asunto ( ) es una maldición para mí en mi religión, mi vida y mi destino, aléjame de él y dame tu bendición allá donde esté y haz que quede satisfecho con ello".

Según la fiscalía, el atacante actuó por una motivación personal "por encima de todo encauzado por un motivo religioso". Su esposa declaró ayer a los Mossos que Abdelhouahab Taib era gay y había intentado suicidarse debido a la no aceptación de su condición sexual.