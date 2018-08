La tensa discusión entre Torra y Albiol en pleno homenaje a las víctimas de Cambrils

El president de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, se han enzarzado en un rifirrafe a su llegada al acto en Camnbrils por el primer aniversario del atentado que se cobró la vida de una mujer, atropellada en el paseo marítimo.

"Le he recriminado al president de la Generalitat que desde su cargo institucional debería tener otro tipo de comportamiento. No es admisible que pierda las formas y las compostura en un día como hoy", ha explicado Albiol.

"No lo debe hacer nunca, pero mucho menos en unos días en los que homenajeamos a las víctimas de los atentados terroristas.", ha dicho.

Momento de tensión entre Albiol y Torra durante el homenaje a a las víctimas del 17-A

"Le he trasladado [a Torra] que las declaraciones amenazando al Estado eran inadmisibles y a partir de ahí ha perdido las formas", ha narrado el líder del PP catalán."Y se ha ido diciendo no sé qué cosas, porque tampoco le he entendido y no le he acabado de escuchar", ha concluido Albiol.El president catalán, preguntado después por su visión del incidente, ha asegurado que "no era el momento".

Torra ha explicado que Albiol le ha interpelado y ha considerado que hoy no era el día adecuado. "No tengo nada que responder al señor García Albiol, que además hoy me ha interpelado en un momento que no era el momento, era un momento de recogimiento y de silencio".