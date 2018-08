"Cataluña con su Rey": manifestación de apoyo a Felipe VI contra el boicot de Torra el 17-A

Bajo el lema "Cataluña con su Rey", la entidad Unión Monárquica ha convocado una manifestación para el próximo 17 de agosto en Barcelona, el mismo día en que se celebrará el homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña.

En los actos conmemorativos del 17-A estará presente el rey Felipe VI, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha intentado ningunear al monarca sin cursarle invitación al homenaje.

Unión Monárquica teme que los separatistas, con el visto bueno del president, conviertan el acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo yihadista en un acto de boicot. Por eso, esta entidad se concentrará a las 10 de la mañana del 17 de agosto -media hora antes de que arranque el acto oficial- ante la fuente de Canaletas para dar su apoyo al Rey.

De hecho, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que confirmó la presencia del jefe del Estado y pidió al sector independentista "no olvidar" que la conmemoración por las víctimas del atentado del año pasado no son un acto político reivindicativo. "Lo importante es no olvidar por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils el 17 y 18 de agosto", afirmó el líder del Ejecutivo este lunes. "Contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas y familiares no hay fisura posible".

"Unión Monárquica de España ha organizado una convocatoria en apoyo a S.M. el Rey Felipe VI, con motivo de su visita a la ciudad condal Barcelona, para asistir al acto en apoyo a las víctimas del terrorismo, del atentado en Cataluña el año pasado. La concentración tendrá lugar el próximo 17 de agosto a las 10,00 horas en la Rambla de Cataluña (junto Font de Canaletes", anuncia en una nota la organización en defensa de Felipe VI.