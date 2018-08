La juez recaba hoy los testimonios clave para decidir si pide al Supremo la imputación de Casado

Sobre el calendario estaba marcado en rojo el 2 de agosto, jueves, como un día clave en el futuro judicial de Pablo Casado. En la jornada de hoy, la juez Carmen Rodríguez-Medel escuchará a los testigos clave en la llamada pieza C, que investiga las posibles irregularidades del máster del líder popular: dos profesores, el ex rector y tres compañeras de clase. En definitiva, testimonios que podrían empujar a la magistrada a inhibirse al Tribunal Supremo y recomendar la imputación de Casado.

Sobre la mesa están los estudios que Pablo Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos en los años 2008 y 2009. El político llegaba al máster de Derecho Autonómico tras aprobar su carrera de Derecho en la Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Universidad Complutense. En otra línea, había terminado aproximadamente una tercera parte de los créditos de su carrera de Empresariales, que culminaría años más tarde.

Pero el foco de Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, está puesto sobre cómo cursó Pablo Casado el máster en cuestión. El líder del PP convalidó 18 de las 22 asignaturas de las que constaba el curso. Para las demás, presentó cuatro trabajos -entre todos ellos, unas 90 páginas- que aprobó con sobresaliente. No defendió ninguno de ellos ante ningún tribunal. ¿Ese era el régimen habitual del máster? Eso es lo que pretende dilucidar la magistrada.

Los seis citados

Para ello escuchará este jueves el testimonio de seis personas clave. El primero, el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez. Su firma aparece en la convalidación de las asignaturas en el curso en el que se matriculó Casado. También testifican los profesores Alicia López de los Mozos y Enrique Álvarez Conde, los mismos que dirigieron a Cristina Cifuentes en un máster muy parecido al de Casado.

Pero, además, declaran tres compañeras de clase de Casado. Entre ellas, María Mateo Feito y Alida Mas Taberner. La primera ocupó puestos destacados en los Ministerios de Economía y Empleo; la segunda, en la Conselleria de Educación valenciana. La magistrada trata de determinar si hay alguna relación causa-efecto entre los cursos de la Universidad y los cargos del PP que la cursaron. De ahí que la magistrada solicitara a la Guardia Civil un informe sobre los cargos que ostentaba Casado en 2008 y 2009 y su relación con el centro universitario.

La Universidad Rey Juan Carlos colabora con la Justicia en la causa. Hasta ahora ha remitido todos los datos que tenía en su mano ante los requerimientos de la magistrada. Entre la documentación facilitada, no obstante, no figuran los trabajos que debió presentar Casado para aprobar el máster: la normativa del centro no obligaba a almacenar este tipo de trabajos, que habitualmente se destruían a los cinco años de su archivo.

Lo que sí ha aportado la Universidad es una caja hallada recientemente con documentación de las tres compañeras de Casado que declaran este jueves.

Las explicaciones de Casado

La juez Rodríguez-Medel cotejará las conclusiones que extraiga de estas declaraciones y estas pruebas con las explicaciones que pueda ofrecer el líder del PP. Pero, ¿cómo hacerlo si no puede investigar a Casado al ser diputado y, por tanto, aforado? La magistrada ya ha pedido a RTVE que le envíe las grabaciones de la rueda de prensa que ofreció Casado el pasado 10 de abril en relación a esta materia. Estos archivos debían entregarse antes de este jueves.

La magistrada se inhibirá al Tribunal Supremo en caso de encontrar indicios de irregularidades en el máster de Casado; ésta es la sala que puede citar como investigado al recién elegido líder del PP.