Los madrileños, divididos ante la huelga del taxi

La huelga de taxistas provocada por la guerra con las plataformas de licencias VTC ha afectado la jornada de muchos usuarios. Además de influir en el tráfico, las personas que este lunes necesitaban coger un taxi para llegar al trabajo, a una reunión o al aeropuerto han visto interferido su ritmo. En las estaciones de metro y cercanías de la ciudad, los afectados han corrido con sus maletas para poder llegar a tiempo. EL ESPAÑOL ha hablado con estos usuarios, que en su mayoría, tienen opiniones divididas al respecto del conflicto.

Los usuarios que están a favor de la huelga opinan que los taxistas "tienen derecho a convocarla porque el tema de Uber es injusto" por lo que deben "reclamar lo suyo y mantener su estatus". Comprenden la huelga porque consideran que "es un tema complicado" y que "paga siempre el usuario".

Los madrileños no saben muy bien a qué lado posicionarse porque, entre otras cosas, tienen dudas sobre el conflicto: "Los taxistas tienen que defender sus derechos" pero por otra parte "los trabajadores de Uber y Cabify tienen derecho a ganarse la vida".

La huelga de taxistas, la opinión de los usuarios

"No estoy de acuerdo. Las huelgas se deben hacer sin intimidar ni molestar a los demás. Los taxis de aquí a 20 años desaparecerán", comenta un usuario. "Me parece desproporcionado, se pueden conseguir cosas sin violencia", dice una mujer que ha tenido que moverse en metro y cercanías para poder llegar hasta el aeropuerto de Barajas, donde cogía un vuelo a Bélgica.

Los turistas que han llegado este lunes desde diferentes puntos de España y del extranjero son los que más afectados se han visto, ya que no contaban con esto. "Soy de Estados Unidos, allí estas cosas no pasan, he llegado y no entendía nada", cuenta un chico que tiene que coger un vuelo en dos horas. Mira el GPS y dice enfadado: "Yo contaba con que me llevaría un taxi". Una señora cree que la solución es acercar el modelo de los taxis al de Cabify o Uber para salir de esta crisis: "Es difícil tener una competencia fuerte, la solución no es la violencia, sino crear un modelo más o menos parecido".

Muchos achacan esta problemática a que los taxis "deberían adaptarse a los nuevos tiempos". "Si los taxis no fuesen tan complicados y caros, sería más fácil". Algunos madrileños consideran que el "taxímetro está anticuado" por lo que "se debería fijar un precio cuando te montas" para evitar el riesgo que corren "los turistas de que les engañen llevándoles por un camino más largo".