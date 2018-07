Lo que en el PP piensan de Aznar: "Fue un gran presidente, no supo retirarse"

Las diferentes intervenciones a lo largo del Congreso Extraordinario del PP, donde se elegirá al nuevo presidente del partido, se han centrado en la despedida al expresidente Mariano Rajoy. Éste, durante su discurso, no ha mencionado en ningún momento a José María Aznar. EL ESPAÑOL ha estado en este congreso y ha preguntado la opinión sobre el predecesor de Rajoy a sus compromisarios.

Qué piensan en el PP sobre Jose María Aznar Carmen Suárez

La mayoría hace referencia a hace más de veinte años, cuando era presidente del Gobierno. Señalan su “buena labor” como dirigente, aunque critican, principalmente, las últimas acciones del expresidente. José Ángel Iglesias, del PP de Serón (Almería) cree que debería “dedicarse a su labor profesional y no querer seguir intercediendo donde ya no se está”. También el compromisario por la Diputación de Zaragoza le tilda de “soberbio”.

No obstante, para Ana Camíns, del PP de Madrid, “hizo un Partido Popular muy grande. Colocó, como Mariano Rajoy, a España en el lugar donde tenía que estar”. No es la única que lo compara con Rajoy para dejarle en segundo lugar: “Más o menos en el 96, cuando llega al gobierno de España, encuentra una situación no tan mala, pero muy similar”, destaca José Gil Doval, Presidente del PP en Suiza.