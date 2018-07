Soraya Sáenz de Santamaría: "Me gustaría una lista de integración, no contar compromisarios"

La aspirante a suceder a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene la determinación de integrar a su candidatura con Pablo Casado y su equipo antes del congreso del Partido Popular (PP), pese a que su contrincante ha dicho que considerará esto después de que el congreso elija al candidato ganador. Sáenz de Santamaría ha dicho que "me gustaría una lista de integración, no contar compromisarios".

La exvicepresidenta sigue considerando que puede ganar porque "la lista más votada es muy importante en nuestro partido". La candidata ha apelado a la legitimidad que le da haber obtenido los votos de los afiliados, y afirma "tener su mandato". También piensa que no debería ser complicado integrarse con Casado, porque no se ha metido con nadie y "sumar los que no han ganado es sumar a los que han perdido", en una entrevista en la cadena SER.

En cuanto a los apoyos de los compromisarios, confía en la "sensibilidad" de estos hacia el voto de los afiliados, y en el funcionamiento de las elecciones en su partido, que exige una doble legitimidad para obtener la presidencia, y "yo ya he ganado una de las rondas". La candidata también ha afirmado que cuenta con muchos apoyos, y con un "senador, que le llamo el contador, que cada día veo más tranquilo y sonriente, así que esto va bien".

Uno de los apoyos más esperados por ambos candidatos es el de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la comunidad de Galicia, por el peso de su voz en el PP. En los últimos días, algunas autoridades de la comunidad le dieron su apoyo a Pablo Casado, pero el Presidente no se ha decantado por ninguno todavía, y según Sáenz de Santamaría, ellos "están actuando libremente".

Para la candidata la integración es vital, porque es lo que quieren los votantes, y a pesar de que entiende "las ambiciones personales de cada uno, hay que tener ambición de partido, que tiene que salir reforzado". La ex viceministra ha dicho que va a seguir en política pase lo que pase en el congreso, porque es lo que le gusta. Si es elegida Presidenta del partido buscará "abrir el centro-derecha, que es la manera de recuperar los votos que hemos perdido fundamentalmente por la corrupción".

El consejo del Partido Popular se celebrará este sábado, por lo que la integración de ambos candidatos es cada vez menos probable, sin embargo, Sáenz de Santamaría va a mantener su oferta a Pablo Casado hasta el último momento.