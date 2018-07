Borrell llama a no reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo

Borrell ha clausurado hoy unas jornadas sobre "La Democracia Constitucional en el siglo XXI", organizadas por la entidad Sociedad Civil Catalana, en las que también ha participado el exministro de Exteriores Josep Piqué.En su intervención, el actual titular de Exteriores socialista ha elogiado a Sociedad Civil Catalana por haber sido "un instrumento importante para reflejar la pluralidad de la sociedad catalana".Borrell ha lanzado este mensaje a los asistentes: "No tenemos que reconocer ninguna superioridad moral a quienes defienden la independencia de Cataluña. Están en su derecho, afortunadamente estamos en un país donde el derecho de defender esta opción está reconocido. Pero no son mejores catalanes que los que pensamos que la independencia no es una buena solución".El ministro y expresidente del Parlamento Europeo ha afirmado además que "el Derecho Internacional no apoya el derecho a la autodeterminación, a no ser que se trate de una situación colonial como las que hubo en los años cincuenta y sesenta"."Hagan el favor de dejar de decir que el Derecho Internacional apoya el derecho de autodeterminación. Se puede estar a favor o en contra, pero no se pueden hacer servir argumentos que no son ciertos", ha aseverado Borrell.