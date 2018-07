Torra acude a La Moncloa con el lazo amarillo de "los presos políticos" en la solapa

El presidente de Cataluña, Joaquim Torra, ha colgado una foto en Twitter cogiendo el AVE hacia Madrid para asistir a la reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa. Lo más llamativo de la imagen es que lleva en la solapa el lazo amarillo que han utilizado los independentistas catalanes para pedir la libertad de los que ellos llaman "presos políticos" por el procés.

El lazo amarillo ha sido también el protagonista del traslado a cárceles catalanas de los políticos en prisión preventiva por la consulta del 1-O ya que los separatistas llenaron el camino que recorrió el furgón con estos presos de lazos amarillos.

Tampoco es el primer detalle de este tipo que Torra realiza con una institución por medio. Nada más tomar posesión como presidente colgó una pancarta en la fachada de la Generalitat en la que se podía leer "Libertad para los presos políticos y exiliados" en catalán y en inglés.

La reunión de hoy con el presidente del Gobierno es la primera que se produce con el nuevo ejecutivo socialista y aunque no parece probable que vaya a haber acuerdo alguno, pero el tono y las sensaciones de este esperado encuentro pueden marcar el devenir político de las próximas semanas, según informa Alberto Lardiés.

Los dos políticos llegan a la reunión con posiciones que no pueden ser más distantes. Para Torra, lo prioritario e irrenunciable es la negociación de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Para Sánchez, esa consulta no es posible porque no está contemplada en la Constitución. Y, de hecho, las ofertas que presentará a su interlocutor tienen por objetivo forzar la renuncia a ese deseo independentista.

Por su parte, en una entrevista en El Mundo, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que Sánchez "está permitiendo que el separatismo se rearme. Encontrarse un Gobierno de España débil, interino y temporal en sus manos es el sueño dorado del independentismo".

Además, Arrimadas ha acusado al presidente del Gobierno de ser "es capaz de vender España a trozos a cambio de quedarse unos meses en La Moncloa".

Ofertas concretas

Sánchez puede exponer el traslado de los políticos presos a cárceles de Cataluña como un gesto en la senda del diálogo. Otro movimiento previo del Gobierno ha sido ampliar los límites de la discusión para lograr el apoyo de ERC y PDeCAT en RTVE. Pero, más allá de los pasos previos, presentará ofertas a Torra para intentar reconducir la grave crisis que se vive en Cataluña desde hace meses.

Entre las propuestas concretas podría ponerse sobre la mesa una relación bilateral fluida para desbloquear la relación Cataluña-Estado, un plan de inversiones en trenes y puertos, la cesión de parte del Poder Judicial y un cambio en la política lingüística.