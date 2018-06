Gobierno y oposición, contra la libertad provisional de La Manada

La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que ha decretado libertad provisional para los cinco miembros de La Manada, condenados en abril a nueve años de prisión por abuso sexual, ha desatado las críticas en todos los sectores de la política.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha considerado "fundamental" que se imparta más formación en asuntos de género a "jueces, fiscales y demás operadores jurídicos". "El proceso está abierto, pero lo que sí es cierto y no se nos escapa a nadie es que son unos hechos gravísimos", ha dicho la ministra, que ha enfatizado que la sentencia "avala el testimonio de la víctima".

Para Delgado, esta decisión pone sobre la mesa que "lo que hay que trabajar seguramente es, no tanto en reformas penales, sino en facilitar procesos de formación, dar las herramientas a los jueces, a los fiscales, a los operadores jurídicos para que este tipo de delitos no se produzcan y, una vez producidos, puedan resolverse adecuadamente".

"Cuando hablo de reforma mental, hablo de formación, hablo de que es necesario concienciarnos en género, es fundamental", ha añadido la ministra, para quien es necesario "intentar entender cuáles son estos fenómenos y cómo tratarlos".

En declaraciones a los desayunos de TVE1, Adriana Lastra ha recalcado que"es una mala noticia para las mujeres que ya dijimos hasta aquí" y que hace falta "una formación en violencia de género y violencia sexual" para los jueces. "Lo que se traslada es que cuando cinco hombres acorralan a una joven en un portal y la someten, que los jueces entiendan que no hay riesgo de fuga es lo único que vale", ha declarado. "Ese voto particular del presidente del tribunal que le quitaba la razón a los otros dos es con lo que me quiero quedar, con ese juez que entiende que estamos hartas", ha dicho.

La portavoz señala que se trata de un problema de educación que hay que solucionar. "Este país es machista, hay una cultura patriarcal. Esto es un tema de mentalidad y en eso hay que trabajar, y no solo con los jueces, sino desde la mas tierna infancia con la educación".

"Sesgo machista"

Unidos Podemos ha denunciado el "sesgo machista de la Justicia", ha respaldado las movilizaciones convocadas para este viernes y ha anunciado que presentará una ley integral contra las violencia sexuales para aumentar la protección de las víctimas.

La secretaria de Igualdad y Feminismos de Podemos, Sofía Castañón, ha señalado que es una decisión judicial sorprendente y, aunque Podemos defiende la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme y considera que la prisión provisional debe ser una excepcionalidad, sostiene que en este caso debía haberse aplicado a los condenados ya que no existen garantías de que no habrá reiteración del delito.

Por su parte, la portavoz de los 'morados' en el Congreso ha tuiteado que la libertad para La Manada es "un insulto a las mujeres" y con ello a la democracia. "Más con su abogado diciendo que nuestra reacción "es histérica". Llenaremos las calles para decirnos de nuevo que no estamos solas y nos queremos libres de violencias machistas", asegura.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que recabará apoyos parlamentarios para reformar el Código Penal. Ha insistido en que es preciso reformar el Código Penal para garantizar que en los casos en los que se juzgan las agresiones sexuales "solo si hay un sí explícito, hay consentimiento".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha compartido la visión de Iglesias, pidiendo la reforma del Código Penal para que este tipo de agresiones sean interpretadas como violación y no como abuso. El lehendakari ha expresado su "sorpresa" y su "malestar" y ha indicado que espera que esta decisión judicial "sirva como razón para la modificación del Código Penal, porque ahí está la clave".

"Si hay que cambiar la ley, la cambiamos"

También María Dolores de Cospedal, candidata a la presidencia del PP, ha mostrado su indignación en Twitter. "Por mucho que la respete, ninguna decisión judicial cambiará mi compromiso en la lucha contra la violencia machista", ha indicado. Cospedal ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha asegurado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal.

"Nos podemos quejar mucho pero tenemos que ser eficientes y eficaces y si creemos que tenemos un problema, vayamos a modificar el Código Penal entre todos", ha dicho.

La otra candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que "el mensaje que se está dando con este resultado es que puede salir barato". La ex vicepresidenta del Gobierno considera que hay que reformar la manera de "abordar el tratamiento de las agresiones sexuales: son delitos muy graves, que atentan a la dignidad de las mujeres, a su derecho a la igualdad y respeto. Si hay que cambiar la ley, la cambiamos. Eso es lo más importante, y es el mensaje que tenemos que dar".