Rajoy contesta a Aznar: "No hay que reconstruir el centro derecha. El centro derecha es el PP"

El expresidente Mariano Rajoy ha tardado menos de 12 horas en contestar al expresidente José María Aznar sobre su propuesta de ofrecerse a reconstruir el centro derecha en España.

"No hay que reconstruir el centro derecha. El partido de centro derecha en España es el PP que tiene 134 diputados", ha matizado Rajoy acabando que no es él quien tiene que dar lecciones porque corre el riesgo "de que no me tomen en serio".

El expresidente también ha anunciado que deja la política, lo que significa que tiene intención de dimitir de su cargo de diputado en el Congreso de los Diputados.

"El PP tendrá que seguir trabajando con intensidad y elegir nuevo líder", ha advertido Rajoy en una entrevista en la Cope después de que anunciara que deja la presidencia del PP y que se va a convocar un congreso extraordinario.

Rajoy ha asegurado que "la política y la vida es así" y ha insistido en que "me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara; no los españoles".

El expresidente español ha insistido en el mensaje que envió este martes, sin nombrarlo, a su antecesor en el liderazgo del PP, José María Aznar. "Estaré a la orden del presidente de mi partido; mi conciencia me hace ser leal al partido". Aviso a navegantes.

En su discurso de despedida, Mariano Rajoy ya alentó las críticas a Aznar al asegurar que se pondría al servicio del nuevo presidente del PP, fuera quien fuera.

Sin embargo, por la tarde, en un acto público, Aznar ignoraba su mensaje y se proponía, desde su posición, a reconstruir el centro derecha en España, a unirlo. Tampoco nombró a Rajoy pero ignoró sus méritos tanto en la presidencia del país como en la del partido.

En su primera entrevista ya dimitido como líder del PP, Rajoy ha explicado que "lo mejor de estos años de política ha sido la gente... Me voy a sentir toda la vida en deuda con la gente de mi partido".

Ha vuelto a repetir su adiós en el Congreso de los Diputados: "He podido servir a mi país y eso ha sido un honor".

Y ¿ahora qué?, le han preguntado al expresidente. "Tengo que pensar pero hay mucha vida después".