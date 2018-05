Pedro Sánchez propone pactar la fecha de las elecciones pero sólo tras echar a Rajoy

El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura, Pedro Sánchez, se ha abierto a pactar la fecha de las elecciones, pero sólo tras desalojar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Es decir, una vez ocupe él La Moncloa. El orden de los factores sí altera el producto.

Sánchez ha ofrecido "un consenso en torno a la censura, a qué entendemos por estabilidad, y necesario en torno a la convocatoria de elecciones" ha dicho en una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso a la que se sumaron también senadores y diputados.

El líder del PSOE ha advertido a Albert Rivera de que hacer cálculos políticos o electorales para beneficiarse él y su partido no puede desembocar en apuntalar a Rajoy, algo inaceptable tras la sentencia de Gürtel.

"No hay posiciones intermedias. Es o un sí o un no a la permanencia de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno", "No hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno", ha dicho en clara alusión a Rivera, que ha asegurado que dirá "no" a Sánchez porque lo que quiere son nuevas elecciones.

El Estado "no se puede permitir mirar hacia otro lado" tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, ha dicho Sánchez. Y los "350 diputados" a los que Sánchez se dirige, tampoco.

"Consensuemos todos juntos la censura, necesearia, exigible, que espera el conjunto de la ciudadanía", ha pedido. Luego, Sánchez ofrece también consenso para dar "estabilidad" y "normalidad" al país y finalmente convocar elecciones.