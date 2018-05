El PSOE ofrece elecciones a cambio de apoyo pero Cs insiste en su moción instrumental

El PSOE está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez gana la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. "Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha señalado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero Ciudadanos insiste en una moción de censura "instrumental", sin Sánchez o Rivera como candidatos. Lo contrario, ha dicho José Manuel Villegas, el secretario general de Cs, "es irresponsable".

El PSOE ofrece a Cs convocar elecciones a cambio de su apoyo en la moción de censura

La propuesta socialista se ha realizado en una entrevista en la Cope recogida por Europa Press, en la que Ábalos ha hecho hincapié en que "no será un problema" el convocar elecciones para "llegar a un acuerdo" con la formación naranja.

"Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber", ha asegurado Ábalos, que ha subrayado que la moción de censura "no se trata de una maniobra para alcanzar el poder", sino de responder a un Gobierno que "no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades" frente a una sentencia "demoledora".

En este sentido, el socialista ha recordado que la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que "deja constancia" de unos hechos denunciados, "ya conocidos", que "ahora adquieren un relieve de rotundidad". En la sentencia, en su opinión, "queda claro" que ha habido una "trama de financiación sistemática de manera paralela", con unas personas a las que se le han impuesto unas "penas muy importantes" con responsabilidades en la tesorería del PP.

Respecto a la necesidad del voto de los independentistas para ganar la moción de censura, Ábalos ha dicho que no están buscando el apoyo independentista. "Es el momento de que cada fuerza política dé su propia respuesta, apelamos a la responsabilidad de otras formaciones políticas. Hacemos la moción de censura por necesidad", ha concluido.

"La moción es irresponsable"

Ciudadanos ha rechazado este sábado la moción de censura "irresponsable" registrada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para formar "un gobierno Frankenstein en manos de quienes quieren romper España", y ha ofrecido pactar en su lugar "una moción instrumental" sin Albert Rivera ni Sánchez de candidatos para ir a elecciones.

El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha asegurado en una rueda de prensa que ayer siguieron "con preocupación" las intervenciones de "los líderes del bipartidismo", a los que ha pedido que rectifiquen en sus posiciones.

"(Mariano) Rajoy sigue en el inmovilismo, sin asumir que ha acabado su etapa", ha señalado Villegas, que ha manifestado la intención de su partido de sentarse "desde ya" con el PSOE si el presidente del Gobierno "se enroca en alargar su agonía y arrastrar a los españoles" con él.

Para eso, ha añadido, Sánchez tiene que retirar su "precipitada" moción, "irresponsable y perjudicial para España", ya que "después de una legislatura liquidada por la corrupción no cabe discutir ningún programa de gobierno".

En su lugar, han defendido pactar con los socialistas otra moción de censura "con un candidato instrumental" que no sería ni el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "ni el señor Sánchez", para que "dé voz a España".

"La solución a un gobierno de Rajoy salpicado por casos de corrupción no puede ser un gobierno Frankenstein de Sánchez en manos de quienes quieren romper España", ha insistido Villegas, en alusión a los partidos independentistas.