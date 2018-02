Los mandobles de García: "Vi a Rajoy absolutamente hundido; votar al PP es perder el voto"

José María García ha tenido críticas para casi todos en su entrevista en Salvados, de laSexta, empezado por el presidente del Gobierno, del que asegura tiene el número de teléfono y con el que habla a veces: "Rajoy me ha decepcionado bastante; es buena gente, pero ya no pongo la mano en el fuego por nadie", dice preguntado por la corrupción en el PP. "Le vi absolutamente hundido en la entrevista con Alsina [24 de enero]", opina.

"En este momento votar al PP es perder el voto", continúa el periodista radiofónico, que se ha declarado "amigo" de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría.

"Ahora hablo menos con ella, quizá le interesa otra conversación. No me cabe en la cabeza algunos amigos que tiene", ha dicho, sin entrar en más detalles.

García ha mostrado abiertamente su simpatía por Ciudadanos, si bien reniega de la comparación entre Albert Rivera y Adolfo Suárez: "En aquella época ser presidente o ministro era muy fácil, no había quien les tosiese".

Según García, lo que ha encumbrado a Ciudadanos no son los medios de comunicación sino, principalmente, los errores del PP.

"En la historia de este país sólo hay un partido tan torpe como el PP, y es Podemos. A mí me encantaba Pablo Iglesias, alguien con las ideas claras, que prometía acabar con la pollada del binomio PP-PSOE. Pero después ves que una cosa es la teoría y que otra cosa es la práctica, fue una desilusión", confiesa.

Pluralidad en los medios

José María García ha hecho honor a su fama de 'cañero' y no ha dejado de criticar a la propia cadena donde se ha emitido la entrevista: "laSexta no es plural, a mí me gustaría menos show y más pluralidad".

"El problema parte de que ahora sólo dos empresas, Mediaset y Atresmedia, están forradas y es por la equivocación de Zapatero de retirar la publicidad de TVE. ¿Puedes creer que ahora el aliado del Gobierno del PP pueda ser Prisa?", ha dicho García.

También ha tenido palabras críticas para el rumbo del periodismo en España, el nivel de las personas al frente. "¿Cómo puede haber directores de emisora que no hayan salido a la calle o de periódico que no hayan estado delante de un micrófono?", se ha preguntado.

La amistad con el rey emérito

Durante la entrevista, Jordi Évole llama por teléfono a Juan Carlos I, con el que José María García asegura tener una buena relación, que no amistad: "El rey no se puede permitir tener amigos".

El periodista, sin embargo, ha mostrado su decepción por no haber recibido una llamada del rey emérito desde que dejó el trono. "Yo me he portado de maravilla con Juan Carlos, pero desde que él dejó de ser Rey, ni una llamada. La última vez que he coincidido con él fue en la Clínica Cemtro. Yo llevaba un jersey rojo muy llamativo. Hará 4 o 5 años. Se acercó y me dijo: 'No sabía que te vestías de maricón'".

Durante la entrevista, tal y como se había anunciado los días previos, el monarca emérito cuelga el teléfono a Évole al ser preguntado por Botsuana, una exclusiva que García afirma que no hubiese dudado en publicar.

"He sentido adoración por Juan Carlos, lo confieso ahora, equivocada. Me quedé triste al conocer esa noticia [Botsuana], igual que al conocer la presencia tan próxima de Corinna o de algunas amistades masculinas", explica García.

"No me gusta el egoísmo de los Borbones, se lo diré el día que lo vea. Me ha molestado el trato que te ha dado a ti [Évole], se ha equivocado colgando el teléfono. Imagínate cómo debe estar, el temor a cualquier pregunta", continúa el periodista.

Para García, a Juan Carlos I le ha faltado una entrevista, "una de verdad, no de esas que hacen ahora que son una felación".