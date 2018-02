Rajoy: "Los españoles reclaman respuestas ante los crímenes más graves y execrables"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este domingo en un acto de partido en Córdoba la permanencia de la prisión permanente revisable, a debate entre los partidos del Congreso.

Antes de su intervención en un acto de partido de Córdoba, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno llevará el próximo viernes al Consejo de Ministros una propuesta para que se amplíe el número de delitos bajo esta pena.

Rajoy ha defendido que la posición del Partido Popular es la de estar al lado de los familiares de las víctimas y de la sociedad española que "reclama una respuesta ante los crímenes más graves y execrables, las muertes causadas por bandas terroristas o por los asesinos más desalmados".

Por eso, el presidente de Gobierno ha explicado que, lo que se busca con esta ampliación de delitos penados con la prisión permanente revisable es que también se aplique "contra los violadores que han actuado con ensañamiento o han ocultado el cadáver de su víctima".

Rajoy ha considerado que, independientemente de la ideología de los españoles y del partido al que voten, existe una "enorme alarma social" y que "no se trata de promover una cadena perpetua, sino proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos mientras no esté acreditado que no reincidirán nunca" porque "el dolor de los familiares es permanente pero no revisable".

En este sentido, ha pedido a sus votantes que apoyen la iniciativa presentada este sábado por los padres de las jóvenes asesinadas Diana Quer y Mariluz Cortés, que ya han recogido más de dos millones de firmas para el mantenimiento de la prisión permanente revisable. Según Rajoy, además de las víctimas, ocho de cada diez españoles apoyan la medida.