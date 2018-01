"Solo me daban los cacahuetes, como a los monos": las perlas de 'El Bigotes' ante el tribunal de Gürtel

Había muchas expectativas puestas en su declaración en sede judicial y Álvaro Pérez 'El Bigotes' no ha defraudado. El relaciones públicas del Grupo Correa ha hecho gala de sus dotes de comunicación y no ha dejado títere con cabeza: ha acusado a Francisco Camps de "crear y ordenar" el sistema de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, para lo que habría pedido a los cabecillas de la trama que cobraran los trabajos de publicidad realizados para el PP a empresarios valencianos.

No ha sido el único político del PP valenciano al que ha apuntado en el juicio de Gürtel Valencia: también ha sacado a la palestra al expresidente de las cortes valencianas, Juan Cotino o la expresidenta del PP valenciano, Adela Pedrosa.

Una declaración de tres horas en la que ha dejado frases para la historia, con el expresivo estilo que le caracteriza. Éstos han sido algunos de los mejores momentos de su confesión ante el juez:

El número tres de Correa ha explicado que fue el propio expresidente de la Comunidad Valenciana quien le pidió que se trasladara a Valencia para montar todos los actos de partido.

Álvaro Pérez ha explicado cómo se montaban los mítines del PP de principio a fin y cómo contrataba a los técnicos de sonido con una clase rápida de realización poniendo como ejemplo la propia Sala.

El exgerente de Orange Market ha insinuado que los empresarios que aceptaron financiar de manera irregular al Partido Popular habrían recibido trato de favor por parte de la Generalitat Valenciana con Camps al frente.

Pérez ha tirado de ironía para explicar al fiscal que, según su versión, no se infló ninguna factura que pasaron al PP por sus servicios, sino que si éstas se encarecían era porque se mejoraba el trabajo. Ha puesto como ejemplo el trabajo de un sastre, haciendo un guiño al tema de los regalos de trajes por los que Francisco Camps tuvo que sentarse en el banquillo en Valencia, aunque no fue condenado.

Así se ha referido al exvicepresidente de la Generalitat valenciana al que se habría dirigido en distintas ocasiones, según ha explicado, para que la Generalitat le concediera adjudicaciones como hacía con otras empresas.

Con esta comparación tan gráfica ha hecho referencia a las traiciones que considera ha sufrido por miembros de su partido.

Le pediría, por favor, me he levantado a las cinco de la mañana y me duele la cabeza, ¿nos podemos ir pronto?