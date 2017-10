Podemos acusa "a PP, Cs, Vox y Falange" de "empujar a Cataluña fuera de España"

Podemos no cambia de postura, sino que redobla su apuesta para solucionar la crisis abierta en Cataluña tras el referéndum del 1-O. Los portavoces del partido morado Pablo Echenique y Noelia Vera acaban de acusar "al bloque inmovilista" que según ellos forman "el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y la Falange" de "empujar a Cataluña fuera de España".

Asimismo, han presionado al PSOE de Pedro Sánchez por su postura de apoyo al Gobierno y no han aclarado qué harán si Carles Puigdemont declara la independencia de Cataluña, aunque han repetido que dicha declaración "no tendría validez ni efecto". En los días previos el propio Pablo Iglesias ya reclamó al presidente de la Generalitat que no coja ese "atajo" de la declaración unilateral.

Más en concreto, Echenique y Vera han insistido en señalar que existe un "bloque inmovilista" liderado por "el Gobierno de Mariano Rajoy" y que también está formado, a su juicio, por "el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, la Falange y otras organizaciones de extrema derecha", ha dicho Vera.

Manifestación "legítima" pero con "líderes de extrema derecha"

En varias ocasiones, los portavoces de Podemos han remarcado su "respeto" a "la manifestación legítima" del pasado domingo en Barcelona, donde, a su juicio, "había muchas familias respetables que no quieren que Cataluña se vaya de España". Eso sí, han insistido en que tanto en dicha protesta como en otras manifestaciones del fin de semana también "había organizaciones como Vox y la Falange" e igualmente "había líderes de extrema derecha".

Como viene siendo habitual, en esta comparecencia los portavoces de Podemos han vuelto a presionar al PSOE por su posición en este conflicto. Echenique ha afirmado que "la última vez que Pedro Sánchez apoyó al Gobierno hubo 900 heridos en Cataluña" y ha sugerido que en los últimos días el PSOE está más cerca del citado "bloque inmovilista" que de Podemos.

Más presión, en suma, para el líder socialista, después de que él haya apoyado hoy sin ambages la respuesta del Estado a la hipotética declaración de independencia. Podemos tampoco comparte la hoja de ruta de Puigdemont y dice que una declaración unilateral "no tendría efecto ni validez", pero no se sabe qué harán Iglesias y los suyos llegado ese supuesto.

Sin autocrítica y contra Ciudadanos

Para la dirección de Podemos, que se ha reunido este lunes en Madrid, su postura y la de sus confluencias está siendo la más acertada porque "apuesta por el diálogo y la mediación" que lleven a la celebración de "un referéndum pactado" en Cataluña como solución a la grave crisis política abierta tras el 1-O. "Es la única propuesta que garantiza la unidad de España en estos momentos", ha repetido Echenique varias veces.

Los líderes del partido morado no han hecho autocrítica alguna después de que una encuesta publicada este lunes por Abc apunte a que Ciudadanos obtendría más diputados que Podemos en unas elecciones generales. A este respecto, Echenique ha sido contundente contra el partido naranja, al que ha acusado de "preocuparse más por las encuestas que por España" y de intentar "adelantar por la derecha al PP junto a Aznar".