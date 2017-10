El fake de Puigdemont y Laporta 'cantando' en Cadaqués el Viva España

Que Carles Puigdemont es un entusiasta de la guitarra es conocido. Pero verle dándolo todo mientras entona el "Viva España" de Manolo Escobar, con el mismísimo Laporta haciendo los coros, no dejaría a nadie indiferente. Para imaginarlo, no hay más que ver este vídeo. Pero es sólo eso, pura fábula, porque las imágenes que muestran al máximo responsable del 1-O con esta melodía son un montaje.

En realidad, el montaje radica en el sonido porque el vídeo es real. Fue publicado en su día en Twitter por la periodista y exdiputada Pilar Rahola, anfitriona de una fiesta celebrada en Cadaqués en agosto de 2016, en la que coincidieron Puigdemont, Laporta e incluso el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

En el 'momento guitarra', el presidente de la Generalitat tocó, con un indudable estilo, el tema 'Let it be' de 'The Beatles'. Como aparece en el vídeo modificado, algunos invitados acompañan la canción si bien algunos usan el móvil para no perderse con la letra, como es el caso del expresidente del Barça Joan Laporta.

En aquel encuentro también se arrancó a cantar el propio Trapero, aunque la elección de su tema fue más mediterránea: 'Paraules d'Amor' de Joan Manuel Serrat.

Un bocí de Paraules d'amor, amb amics a Cadaqués. pic.twitter.com/bqFZgu2xFa — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 9 de agosto de 2016

Rahola, que fue muy criticada por la publicación de estos vídeos, defendió su amistad con Puigdemont aunque apuntó, en declaraciones a RAC-1 que recoge El Periódico, que "visto el jaleo no lo volveremos a hacer más".

Modificado por Dolça Catalunya

La manipulación que ha confundido a las redes sociales la subió a internet la plataforma Dolça Catalunya, que aunque no especifica el cambio en el titular con el que colgó su creación, sí explica la intrahistoria en la descripción del mismo.

Dolça Catalunya es una plataforma que se define como de "catalanes normales, de Cataluña y de toda la vida" que defienden una "Cataluña, a secas. Y que no nos gusta la Cataluña nacionalista porque el nacionalismo es la degeneración de todo lo que queremos".