Un Trump comedido apoya una "España unida" cinco días antes del 1-0

El presidente de Estados Unidos se ha referido a la situación que se vive en Cataluña este martes en un tono comedido, poco habitual en las declaraciones que suele hacer Donald Trump. El presidente del país estadounidense ha reconocido cinco días antes del 1 de octubre que "España es un gran país" y, a su juicio, "tendría que seguir unido".

En una rueda de prensa compartida con Mariano Rajoy tras un almuerzo en la Casa Blanca, el presidente de EEUU ha asegurado que el presidente del Gobierno le ha trasladado que el domingo "no se va a votar" en Cataluña. Trump se ha referido a los catalanes como ciudadanos "que aman su país, que aman España, y no creo que se vayan a ir. El pueblo de Cataluña tendría que quedarse en España. Sería una tontería no hacerlo así".

Tras Trump, Rajoy también ha tenido que responder desde la sede del Gobierno de Estados Unidos a dos preguntas sobre el enfrentamiento que está protagonizando con los dirigentes de la Generalitat. El jefe del Ejecutivo ha mantenido el mismo discurso que lleva propagando desde que los independentistas pusieron como fecha para votar el referéndum el 1 de octubre. "El referéndum no se va a celebrar", insistió, "porque no hay junta electoral ni equipo ni referéndum ni papeletas ni personas en las mesas electorales ni locales".

"Volver al sentido común"

Rajoy mantiene que declarar unilateralmente la independencia sería "un disparate" aunque ha recalcado que es una competencia "que no me corresponde a mí. Como es evidente la tendrá que tomar el Parlament". Lo más "sensato y razonable" para el presidente del Gobierno es "volver al sentido común" y "terminar con esta historia que lo único que hace es generar divisiones y tensiones, no aporta nada bueno a los ciudadanos".

Antes de poner rumbo a España, Rajoy pidió desde el otro lado del Atlántico a los dirigentes catalanes que aún apuestan por un referéndum que prime "el sentido común" lo "antes posible" para que comience una nueva etapa de entendimiento entre la Generalitat y Moncloa.

Terrorismo

Trump ha destacado el papel que España juega para hacer frente al terrorismo y se ha comprometido a seguir trabajando juntos para defender la libertad y la democracia. "Luchamos juntos contra el terrorismo. Compartimos inteligencia, estamos muy unidos en esa lucha en la que también está muy involucrada España. Los tiempos están cambiando, hemos tenido grandes éxitos en Irak, Siria, y estamos cerca de librarnos de esa amenaza". Los dos mandatarios también han criticado la situación de Venezuela y han coincidido en plantar cara a Corea del Norte.

Rajoy calificó la reunión de trabajo con Trump como "muy productiva", con vínculos importantes, "relaciones excelentes" y un "futuro desarrollo en el ámbito económico". El presidente del Gobierno aterrizará este miércoles en Madrid y ha decidido suspender su viaje a Tallín previsto para el jueves. Seguirá las jornadas previas al 1 de octubre desde Moncloa y no acudirá a ninguna concentración en defensa de la unidad de España antes del domingo.