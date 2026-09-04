Un congreso de ornitología en Granada o un taller ambiental en Bilbao: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan a la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Ornitología

Congreso Español de Ornitología. Cedida

El XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico de Ornitología reúne durante cinco días a especialistas en el estudio, la ciencia y la conservación de las aves. Organizado por SEO/BirdLife, el encuentro sirve para compartir investigaciones recientes, proyectos y los principales retos de la ornitología.

El programa incluye sesiones científicas, mesas redondas, comunicaciones orales, pósteres y reuniones de grupos de trabajo, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales. También ofrece la posibilidad de participar activamente con la presentación de trabajos científicos.

Entre los ponentes destacan expertos internacionales como Dale H. Clayton, Juan Carlos Senar y Paola Laiolo, que abordarán cuestiones como el comportamiento de las aves, su adaptación a los entornos urbanos y forestales y la función de sus cantos. El congreso busca así impulsar el conocimiento científico y la conservación de las aves y sus hábitats.

Dónde: Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Cuándo: 2 al 6 de septiembre.

Encuentro literario

Letra de naturaleza. Cedida

El II Encuentro de Literatura de Naturaleza y Patrimonio propone en Granada un espacio de encuentro entre literatura, naturaleza, patrimonio y educación para la sostenibilidad. Bajo el lema 'Letra de Naturaleza: Eco-crítica en los márgenes', las jornadas buscan recuperar la conexión con el entorno y poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural.

El programa combina rutas literarias y botánicas, talleres, charlas, recitales de ecopoesía, exposiciones, videoarte y actividades participativas. Entre las propuestas destacan recorridos sobre las escritoras pioneras de Granada, los fósiles, los jardines y los aljibes de la ciudad, además de actividades sobre biodiversidad urbana e ilustración de naturaleza.

El encuentro contará también con escritores y divulgadores como Jorge Riechmann y Joaquín Araújo, así como con la exposición 'La belleza poética de lo micro'. A través de la literatura y el arte, las jornadas pretenden fomentar una mirada más consciente sobre el entorno y promover su cuidado y defensa. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Dónde: Granada.

Cuándo: 7 al 13 de septiembre.

Taller ambiental

Creando arte para un futuro sostenible. iStock

El taller 'IA para la Protección y Evaluación del Medio Ambiente' abordará cómo la inteligencia artificial puede mejorar la medición y el análisis de datos ambientales. La jornada busca mostrar cómo estas herramientas pueden ayudar a conocer la evolución del entorno, detectar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas eficaces.

El programa combinará ponencias, talleres prácticos y dinámicas participativas con datos reales y herramientas aplicadas. También se pondrá el foco en la actualización de los indicadores ambientales, los sistemas de información y el impulso de una cultura basada en datos abiertos y en un uso responsable de la inteligencia artificial.

La jornada está dirigida a ciudadanía, alumnado universitario, profesorado y profesionales, y pretende fomentar la colaboración entre instituciones, comunidad científica y sociedad. El objetivo es facilitar que los indicadores ambientales y las herramientas de IA puedan aplicarse tanto en las decisiones públicas como en las acciones cotidianas.

Dónde: Bizkaia Aretoa-EHU, Avda. Abandoibarra, 3, Bilbao (Bizkaia).

Cuándo: 9 de septiembre.

Relatos para la acción

Concepto libertad de expresión. iStock

La Escuela de Comunicación Ambiental 2026, organizada por Ihobe y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), llega a su octava edición como un espacio de reflexión sobre cómo comunicar los grandes retos ambientales.

Este año se centrará en las narrativas climáticas y en cómo los relatos pueden influir en la percepción social de la crisis y fomentar la acción.

La jornada explorará distintas formas de contar historias que combinen ciencia, emoción y justicia social, con el objetivo de pasar de la concienciación a la transformación. También se abordarán técnicas de storytelling, comunicación participativa y nuevos formatos y canales capaces de conectar con audiencias diversas.

El programa busca generar conversaciones inspiradoras y promover la creación colectiva de relatos que movilicen y contribuyan a la transición energética y climática.

La experiencia se completará con una visita para quienes asistan presencialmente y un taller para quienes participen de forma telemática, y está dirigida tanto al público general como a estudiantes, profesorado y profesionales de la comunicación, educación y medio ambiente.

Dónde: Palacio Miramar, San Sebastián (Donostia).

Cuándo: 10 de septiembre.