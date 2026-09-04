Ornitólogo anillando un carbonero común.

Ornitólogo anillando un carbonero común. iStock

Semanales Planes ODS de la semana

Un congreso de ornitología en Granada o un taller ambiental en Bilbao: estos son los planes ODS de la semana

Una semana más, recopilamos los eventos más interesantes relacionados con el desarrollo sostenible en España.

Más información: Una exposición fotográfica en Segovia o un congreso de aves en Granada: estos son los planes ODS de la semana

Mariana Goya
Publicada

Esta semana, ENCLAVE se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan a la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Una de las actuaciones principales de 'SIX el Musical'.

Ornitología

Congreso Español de Ornitología.

Congreso Español de Ornitología. Cedida

El XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico de Ornitología reúne durante cinco días a especialistas en el estudio, la ciencia y la conservación de las aves. Organizado por SEO/BirdLife, el encuentro sirve para compartir investigaciones recientes, proyectos y los principales retos de la ornitología.

El programa incluye sesiones científicas, mesas redondas, comunicaciones orales, pósteres y reuniones de grupos de trabajo, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales. También ofrece la posibilidad de participar activamente con la presentación de trabajos científicos.

Entre los ponentes destacan expertos internacionales como Dale H. Clayton, Juan Carlos Senar y Paola Laiolo, que abordarán cuestiones como el comportamiento de las aves, su adaptación a los entornos urbanos y forestales y la función de sus cantos. El congreso busca así impulsar el conocimiento científico y la conservación de las aves y sus hábitats.

Dónde: Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Cuándo: 2 al 6 de septiembre.

Encuentro literario

Letra de naturaleza.

Letra de naturaleza. Cedida

El II Encuentro de Literatura de Naturaleza y Patrimonio propone en Granada un espacio de encuentro entre literatura, naturaleza, patrimonio y educación para la sostenibilidad. Bajo el lema 'Letra de Naturaleza: Eco-crítica en los márgenes', las jornadas buscan recuperar la conexión con el entorno y poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural.

El programa combina rutas literarias y botánicas, talleres, charlas, recitales de ecopoesía, exposiciones, videoarte y actividades participativas. Entre las propuestas destacan recorridos sobre las escritoras pioneras de Granada, los fósiles, los jardines y los aljibes de la ciudad, además de actividades sobre biodiversidad urbana e ilustración de naturaleza.

El encuentro contará también con escritores y divulgadores como Jorge Riechmann y Joaquín Araújo, así como con la exposición 'La belleza poética de lo micro'. A través de la literatura y el arte, las jornadas pretenden fomentar una mirada más consciente sobre el entorno y promover su cuidado y defensa. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Dónde: Granada.

Cuándo: 7 al 13 de septiembre.

Puestos de alimentación y artesanía en la Feria de Cambre.

Taller ambiental

Creando arte para un futuro sostenible.

Creando arte para un futuro sostenible. iStock

El taller 'IA para la Protección y Evaluación del Medio Ambiente' abordará cómo la inteligencia artificial puede mejorar la medición y el análisis de datos ambientales. La jornada busca mostrar cómo estas herramientas pueden ayudar a conocer la evolución del entorno, detectar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas eficaces.

El programa combinará ponencias, talleres prácticos y dinámicas participativas con datos reales y herramientas aplicadas. También se pondrá el foco en la actualización de los indicadores ambientales, los sistemas de información y el impulso de una cultura basada en datos abiertos y en un uso responsable de la inteligencia artificial.

La jornada está dirigida a ciudadanía, alumnado universitario, profesorado y profesionales, y pretende fomentar la colaboración entre instituciones, comunidad científica y sociedad. El objetivo es facilitar que los indicadores ambientales y las herramientas de IA puedan aplicarse tanto en las decisiones públicas como en las acciones cotidianas.

Dónde: Bizkaia Aretoa-EHU, Avda. Abandoibarra, 3, Bilbao (Bizkaia).

Cuándo: 9 de septiembre.

Gema Payà con un grupo musical en la Albufera para 'Valencians sobre rodes'.

Relatos para la acción

Concepto libertad de expresión.

Concepto libertad de expresión. iStock

La Escuela de Comunicación Ambiental 2026, organizada por Ihobe y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), llega a su octava edición como un espacio de reflexión sobre cómo comunicar los grandes retos ambientales.

Este año se centrará en las narrativas climáticas y en cómo los relatos pueden influir en la percepción social de la crisis y fomentar la acción.

La jornada explorará distintas formas de contar historias que combinen ciencia, emoción y justicia social, con el objetivo de pasar de la concienciación a la transformación. También se abordarán técnicas de storytelling, comunicación participativa y nuevos formatos y canales capaces de conectar con audiencias diversas.

El programa busca generar conversaciones inspiradoras y promover la creación colectiva de relatos que movilicen y contribuyan a la transición energética y climática.

La experiencia se completará con una visita para quienes asistan presencialmente y un taller para quienes participen de forma telemática, y está dirigida tanto al público general como a estudiantes, profesorado y profesionales de la comunicación, educación y medio ambiente.

Dónde: Palacio Miramar, San Sebastián (Donostia).

Cuándo: 10 de septiembre.