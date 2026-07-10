Un festival entre la naturaleza en Palencia o una cita bajo las estrellas en Valladolid: estos son los planes ODS de la semana

Astrónomo mirando los cielos estrellados y la Luna creciente con un telescopio. iStock

ENCLAVE ODS trae una semana más una selección de planes para descubrir que el ocio también puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 está presente en festivales, actividades culturales y encuentros que presentan una forma diferente de disfrutar del verano mientras se generan impactos positivos en el entorno.

Durante los próximos días, municipios como Boada de Campos, Hornillos de Eresma, Bilbao o Villanúa acogerán eventos que combinan naturaleza, música, ciencia y aventura.

Festival entre humedales

Poster Festival ArtNature 2026. Fundación Global Nature

La localidad palentina de Boada de Campos celebrará el próximo sábado una nueva edición de ArtNature, un festival gratuito impulsado por la Fundación Global Nature que convierte la laguna del municipio en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes.

La programación incluye conciertos, representaciones teatrales, talleres infantiles, observación de aves, gastronomía local y actividades divulgativas que buscan poner en valor uno de los humedales más importantes de Castilla y León.

Esta cita tiene un objetivo claro: demostrar que la conservación del patrimonio natural trasciende el simbolismo y la historia. También puede impulsarse a través del ocio, acercando la biodiversidad a todos los públicos mediante la música, el teatro y la divulgación ambiental.

Cuándo: 11 de julio, a las 17:30.

Dónde: Boada de Campos (Palencia).

Verano bajo las estrellas

Hornillos de Eresma acogerá del 10 al 12 de julio el I Festival de Astroturismo, una iniciativa que pretende divulgar la importancia de proteger el cielo nocturno y a la misma vez fomentar un modelo de turismo respetuoso con el medio natural.

Esta propuesta se dividirá en tres jornadas donde se sucederán observaciones astronómicas, conferencias científicas, talleres infantiles y degustaciones de productos locales, combinando divulgación, patrimonio y desarrollo rural.

Entre los ponentes figuran el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, y el divulgador Jorge Monzón, que acercarán al público las claves del eclipse solar total que podrá verse en España en agosto de 2026.

Cuándo: del 10 al 12 de julio.

Dónde: Hornillos de Eresma (Valladolid).

Festival sostenible

Cartel Bilbao BBK Live 2026. Bilbao BBK Live

El Bilbao BBK Live celebrará su 20ª edición del 9 al 11 de julio consolidando un modelo de festival que se refuerza con la sostenibilidad.

El gran evento musical se celebrará en el entorno natural Kobetamendi y se convierte en el primer festival vasco declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público y desarrollando su actividad bajo los principios de la certificación B Corp de su promotora, Last Tour.

Este proyecto no solo reunirá a artistas nacionales e internacionales. También pondrá el foco en iniciativas que promuevan una cultura más accesible y responsable, como los puntos violeta, espacios seguros LGTBI+.

Además cuenta con colaboraciones con entidades sociales como el Banco de Alimentos de Bizkaia o la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, asimismo reúne el apoyo de BALORE, un espacio dedicado a dar visibilidad a proyectos sociales y medioambientales.

Cuándo: 9, 10 y 11 de julio.

Dónde: Kobetamendi (Bilbao).

Cine en la alta montaña

Cartel ciclo de montaña y aventura de Villanúa Turismo Villanúa

Villanúa volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la naturaleza con una nueva edición del Ciclo de Montaña y Aventura, que se celebrará los días 10 y 17 de julio.

El ciclo arrancará el 10 de julio con la proyección de Ephemeral, de Álvaro Penadés, y continuará el 17 de julio con una de las citas más esperadas: la conferencia-proyección del reconocido fotógrafo de viajes Gonzalo Azumendi.

Coordinado por el fotógrafo y divulgador Yhabril Moro, el programa apuesta por acercar al público historias de exploración y respeto por el entorno natural. Grandes historias para la gran pantalla.

Cuándo: Todos los viernes de julio y agosto, a las 19:30 horas.

Dónde: Centro de Interpretación de la Cueva de las Güixas, Villanúa (Huesca).