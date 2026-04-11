Eran los últimos años del siglo pasado. Mi tema de investigación no terminaba de entusiasmarme y un error experimental me puso delante de un hallazgo impensado: una pequeña dosis de una endotoxina —un componente de ciertas bacterias— protegía a las células defensivas frente a una dosis posterior mucho mayor y letal.

Era, en cierto modo, una vacuna inesperada. Y ahí comenzó todo.

En el laboratorio, los grandes hallazgos a veces entran por la puerta del error. Uno busca una cosa y encuentra otra. Yo andaba detrás de una pregunta tibia y me topé con una pregunta viva: ¿cómo era posible que una primera agresión, pequeña y controlada, enseñara a una célula a soportar un segundo asalto mucho mayor?

La respuesta no era obvia. Y tampoco sencilla.

Durante décadas se creyó que la memoria pertenecía en exclusiva a los linfocitos T y B, los nombres nobles del sistema inmunitario. Las células innatas —monocitos, macrófagos, neutrófilos— eran vistas como peones rápidos, torpes y sin pasado.

Hasta entonces pensábamos que llegaban, atacaban y morían.

Sin embargo, aquellos y otros muchos experimentos cuentan otra historia: esas células también recuerdan. Recuerdan a su manera. Y ese recuerdo puede tomar dos caminos distintos: la tolerancia o el entrenamiento inmunitario.

La tolerancia —en términos precisos tolerancia a endotoxinas— suena a resignación, pero se parece más a una forma refinada de prudencia. Una célula recibe una primera señal de peligro —por ejemplo, lipopolisacárido, esa molécula de la pared de bacterias gramnegativas— y, cuando vuelve a verla, responde con menos inflamación.

A primera vista podría parecer una derrota. No lo es.

En cambio, sí es un mecanismo de protección frente al exceso. El sistema inmunitario —nuestras defensas— aprende que una respuesta desbocada puede matar más que la propia infección.

En sepsis, ese fenómeno se ve con crudeza: al principio hay una tormenta inflamatoria; después llega una fase modulada, más silenciosa, en la que los monocitos producen menos citoquinas inflamatorias, presentan peor los antígenos a los linfocitos, pero al mismo tiempo fagocitan mejor, frenan bacterias y favorecen reparación.

No es parálisis: es reprogramación.

Hoy sabemos que esa reprogramación tiene una base molecular precisa: la célula activa frenos, cambia rutas metabólicas y reorganiza la lectura de sus genes. En inmunología esas rutas tienen nombres ásperos —como IRAK-M, HIF-1α o PD-L1—, pero la idea de fondo es sencilla: la célula aprende a responder mejor.

Detrás de esas siglas hay una idea sencilla. La célula cambia sus circuitos. Abre y cierra genes. Ajusta metabolismo. Modifica su manera de leer el mundo. En tolerancia, una exposición breve a endotoxina ya puede dejar huella; una de seis a ocho horas la fija mejor.

Luego está el otro camino: el entrenamiento inmunitario.

Aquí las células que nos defienden no bajan la voz. La elevan.

Una primera señal —β-glucano de hongos, vacuna BCG e incluso condiciones metabólicas como hiperglucemia o dieta occidental— deja a la inmunidad innata en un estado de alerta productiva. La siguiente vez, la respuesta es más intensa, más rápida, más eficaz.

Lo fascinante es que muchas veces esa protección es heteróloga: una primo instrucción con un hongo o una vacuna frente a tuberculosis mejora después la defensa frente a bacterias, virus y tumores. La inmunidad innata, que considerábamos miope, resulta ser más astuta de lo que pensábamos.

Lo más hermoso de esta historia es que tolerancia y entrenamiento parecen opuestos, pero comparten bastante suelo molecular. Ambos procesos pasan por reprogramación. Ambos recurren a una molécula llamada HIF-1α. Los dos usan metabolismo y epigenética para dejar una cicatriz funcional.

La diferencia está en la dirección del cambio. En un caso se contiene el fuego. En el otro se aviva. Desde mi laboratorio insistimos en que quizá no estamos ante dos universos separados, sino frente a dos orillas del mismo río.

Para el público general, esto importa más de lo que parece.

Nos ayuda a entender por qué algunas vacunas protegen más allá de su diana inicial; por qué una infección grave puede dejar nuestras defensas desajustadas durante semanas; o por qué la inflamación repetida, la dieta y el contexto metabólico moldean nuestra respuesta futura.

Explica, en definitiva, que la inmunidad tiene memoria sin necesidad de ser la memoria clásica que nos enseñaron.

A veces me preguntan qué tiene de poético la biología. Yo contesto que mucho. Una célula recuerda. Se asusta, se disciplina o se envalentona. Una pequeña dosis la vuelve prudente. Otra la vuelve combativa. En ambos casos, guarda la experiencia en el lugar más íntimo que tiene: la manera de leer sus propios genes.

Todo empezó para mí con un error experimental. Luego llegó una intuición. Después vino una vida entera de preguntas. Hoy sabemos que la inmunidad innata también aprende. Y quizá esa sea una de las lecciones más humanas de todas: sobrevivir consiste menos en reaccionar que en recordar bien.