De un mercadillo benéfico navideño a un paseo de otoño por la Red Natura: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid, Asturias, Burgos y Aragón para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Prevenir los residuos

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) convoca una nueva edición de su Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR).

En esta ocasión, la campaña centra sus esfuerzos en la reutilización, reparación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), uno de los desechos que más crece en Europa.

Por ello, Cogersa llevará una serie de actividades de concienciación en todo el Principado.

Dónde: diferentes localizaciones, Asturias.

Cuándo: del 22 al 30 de noviembre.

DDHH en el cine

El Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos de Burgos arranca su vigésima octava edición. Esta iniciativa, que sucede anualmente en la ciudad desde 1997, ofrece un espacio de diálogo social y observación crítica a través de la gran pantalla.

La cita está organizada por Burgos Acoge y EIRENE Cultura para la Paz, dos entidades que han trabajado conjuntamente durante casi tres décadas en este proyecto.

En esta edición se proyectarán L’histoire de Souleymane, de Boris Lojkine, y la ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia 2025, Sawt al-Hind Rajab (La voz de Hind), película de Kaouther Ben Hania.

Dónde: Cines Van Golem Arlanzón, Burgos.

Cuándo: del 21 al 28 de noviembre.

Gala benéfica

Un año más, la Fundación Tierra de Hombres organiza su ya tradicional gala benéfica. Se trata de un evento solidario que reúne a empresas, embajadores y personalidades destacadas para apoyar proyectos destinados a mejorar la vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Más de 300 asistentes participan en una cena de gala que busca recaudar fondos y fomentar la colaboración para transformar el futuro de la infancia.

Dónde: La Masía de José Luis, Madrid.

Cuándo: 28 de noviembre.

Paseo otoñal

La Red Natural de Aragón organiza visitas para descubrir la majestuosidad del otoño en los Espacios Naturales Protegidos de la comunidad autónoma. Y lo hace a través de seis rutas guiadas.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, tiene como objetivo promover el conocimiento sobre estas áreas naturales, aprovechando la belleza y la variedad de colores que nos regala esta época del año.

Las rutas recorren bosques atlánticos de mil colores, barrancos ocultos, miradores o caminos históricos. Alternativas para todos los gustos que se llevarán a cabo los viernes de octubre y noviembre entre las 10:15 h a las 12:00 h.

Dónde: Centros de Interpretación de Benasque, Ansó y San Juan de Plan, Aragón.

Cuándo: 21 y 28 de noviembre.

Quesos solidarios

La Asociación de Damas Suizas de Madrid (ADAS) organiza una nueva edición de su bazar benéfico de Navidad para recaudar fondos para ayudar a diversas asociaciones y fundaciones.

Así, se traslada a España la esencia de los mercados navideños del centro de Europa, con sus famosas coronas de Adviento artesanales, talleres infantiles, productos de artesanía y regalos, así como una gran tómbola benéfica.

Además, a lo largo del evento se podrán degustar y comprar los dulces típicos suizos, así como productos tradicionales: fondue, rösti, glühwein (vino caliente), raclette, chocolate o quesos.

Dónde: Club Suizo de Madrid (carretera de Burgos, Km. 14), Alcobendas.

Cuándo: del 28 al 30 de noviembre.