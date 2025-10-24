De la Feria del Campo de Málaga a un concurso de escritura infantil en Valencia: los planes ODS de la semana

Una de las anteriores ediciones de la Feria del Campo de Málaga. EFE

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que, seguro, interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Vigo o Málaga acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

La feria del campo 4.0

Expo Agritech en anteriores ediciones.

Expo Agritech, La Feria del Campo 4.0, reúne a las principales empresas del sector agritech para mostrar innovaciones en maquinaria, riego, agricultura regenerativa, bioestimulantes y biotecnología. Su objetivo es impulsar la competitividad y sostenibilidad del campo mediante soluciones tecnológicas.

Con más de 8.000 visitantes profesionales, el evento convierte a Málaga en el centro de la agricultura inteligente, donde agricultores, técnicos y cooperativas buscan herramientas para mejorar la eficiencia y productividad del campo 4.0.

El Congreso Agritech 4.0 complementa la feria con temas como agricultura de precisión, robótica, biotecnología, sostenibilidad y economía circular, además de ofrecer espacios de networking B2B para impulsar la colaboración y los nuevos modelos de negocio agrícola.

Dónde: Málaga.

Cuándo: del 28 al 30 de octubre.

Turismo responsable

El Anaga Biofest, en su quinta edición, se ha convertido en un espacio vivo donde la biodiversidad y la cultura rural se entrelazan en experiencias auténticas y transformadoras en las Islas Canarias.

Este fin de semana, cierra sus puertas con una oda a las montañas y la naturaleza a través de mercadillos y diferentes actividades.

Dónde: Santa Cruz de Tenerife.

Cuándo: hasta el 26 de octubre.

Escritura para niños

Niña escribiendo. SrdjanPav Istock

La Junta Municipal de Patraix del Ajuntament de València organiza el Concurso de Redacción Escolar sobre Sostenibilidad Medioambiental, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en formato online. Su objetivo es fomentar la escritura y la reflexión creativa del alumnado de sexto de primaria.

Podrán participar todos los estudiantes de 6º de primaria de los centros escolares de la demarcación de Patraix, presentando una única redacción en valenciano o castellano sobre el tema de la sostenibilidad medioambiental.

Las redacciones deberán ser originales e inéditas, con una extensión máxima de dos folios en formato DIN-A4. Este certamen busca despertar la conciencia ecológica en los más jóvenes a través de la creatividad y la expresión escrita.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 31 de octubre de 2025.

Proyección solidaria

Cartel CEAR 'Mi hermano Ali'.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta una nueva proyección dentro de su Ciclo de Cine por Refugio, que forma parte del proyecto 'La cultura, tu refugio'. El evento tendrá lugar el martes 28 de octubre, a las 18:30 h, en la Sala Manuel de Falla de la SGAE (Madrid), con la proyección del documental Mi hermano Ali, dirigido por Paula Palacios.

La película narra la historia real de Ali, un joven somalí que huyó de la guerra a los 14 años, y su relación con la directora, quien lo acompañó durante 11 años en un recorrido vital por Ucrania, Estados Unidos, Catar y Arabia Saudí.

El documental explora la amistad, la identidad y la resistencia, y ha sido reconocido en festivales como la SEMINCI de Valladolid y el RIZOMA de Madrid, además de estar nominado a los Premios Goya y Forqué 2025.

Tras la proyección, se celebrará un coloquio abierto al público con la participación de Paula Palacios, Elena Muñoz y Maritxu Mayoral, profesionales de CEAR. La entrada cuesta 10 euros, y toda la recaudación se destinará a los programas de acogida e inclusión para personas refugiadas.

El ciclo busca sensibilizar sobre el derecho de asilo y la situación de los más de 123 millones de personas desplazadas en el mundo, promoviendo la empatía y la reflexión a través del cine.

Dónde: Calle de Fernando VI, 4, Madrid.

Cuándo: 28 de octubre, de 18:30 a 20:30 h.

Fotos manchegas

Una mujer sosteniendo una cámara de fotos. hsyncoban Istock

La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural organiza el Concurso de Fotografía 'Captura la esencia de los marcos ODS en Castilla-La Mancha', que se celebrará del 15 de mayo al 30 de octubre en formato online.

El objetivo es fomentar la creatividad y sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la fotografía en el entorno rural.

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, enviando hasta tres fotografías originales que incluyan a personas posando en alguno de los 17 marcos ODS situados en distintos municipios de Castilla-La Mancha. Las imágenes deben reflejar la conexión entre las personas, el paisaje y los valores de los ODS.

Las fotografías deberán presentarse en formato TIFF o JPG (entre 1,5 y 20 MB), sin fotomontajes ni alteraciones significativas, aunque se permiten pequeñas correcciones de color o luz. El jurado valorará la creatividad, el mensaje sostenible y la calidad visual de cada imagen.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 30 de octubre.

Feria de productos eco

Fotografía de ediciones anteriores de la Feria Vegana y Sostenible. Cedida

La quinta edición de la Feria Vegana y Sostenible de Galicia (Vegana.gal) se celebrará los días 25 y 26 de octubre en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Este evento busca promover un estilo de vida sostenible y respetuoso con los animales, ofreciendo un espacio de encuentro para el público general y los profesionales del sector.

La feria contará con casetas expositoras, food trucks, showcookings de reconocidas cocineras veganas, así como charlas y debates sobre educación ambiental, nutrición, sostenibilidad y veganismo.

También habrá muestras y catas de productos innovadores como quesos veganos, hamburguesas vegetales o repostería sin ingredientes de origen animal.

Además, participarán oenegés y santuarios que darán a conocer su labor en defensa de los animales y el medio ambiente. Como evento inclusivo, Vegana.gal dispondrá de una zona infantil con actividades adaptadas para los más pequeños, consolidándose como un referente del veganismo y la sostenibilidad en Galicia.

Dónde: Instituto Ferial de Vigo.

Cuándo: 25 y 26 de octubre.