Una exposición de arte y naturaleza o un curso sobre el hambre como arma de guerra: los planes ODS de la semana

Un cuadro de un campo en verano. iStock

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que seguro interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, localidades como San Sebastián, Villafranca del Bierzo o Sevilla acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Hambre y guerra

El uso del hambre como arma de guerra ha sido una constante a lo largo de la historia. Ahora, vemos cómo se explota en Gaza. Antes, se hizo en Colombia, por ejemplo.

Por eso, el curso de verano Gaza y Colombia: el hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria como camino hacia la paz quiere profundizar en el triple nexo, humanitario, desarrollo y paz, para abordar estas crisis.

La actividad, que dura dos días, alternará charlas, mesas redondas, diálogos y espacios de debate ciudadano, centrados en estos dos casos para explorar las dinámicas que utilizan el hambre como arma de guerra, así como los marcos internacionales existentes para prevenir y mitigar estos comportamientos.

Dónde. Palacio Miramar. San Sebastián, Gipuzkoa.

Cuándo. 8 y 9 de septiembre.

Naturaleza en el CaixaForum

A través de una colección de piezas del Centre Pompidou, el CaixaForum de Sevilla acoge una exposición que reflexiona sobre el pasado y el presente de la relación entre el arte y la naturaleza, entre la cultura y la ciencia.

La muestra propone un recorrido por el arte del siglo XX e inicios del XXI a través de un diálogo entre distintos lenguajes creativos en torno a estas temáticas tan de actualidad.

Dónde. CaixaForum de Sevilla.

Cuándo. Hasta el 7 de septiembre.

Cuando el río se recupera

El Centro de Interpretación 'Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' acoge la exposición fotográfica Cuando el río recupera su espacio, vinculada al Proyecto LIFE Ebro Resilience P1.

La muestra recoge nuevas medidas para reducir el riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro y pone especial énfasis en el uso de soluciones basadas en la naturaleza.

Dónde. Centro de Interpretación ‘Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas’, Alfaro, La Rioja.

Cuándo. Hasta el 21 de septiembre.

Adiós a la 'basuraleza'

La reserva de la biosfera de los Ancares Leoneses acoge una jornada para niños de a partir de 6 años en la que se acercarán a la naturaleza y entenderán por qué la basura no encaja en ella.

Estos talleres de basuraleza acercarán a los más pequeños a su entorno y consistirán en la limpieza de zonas de la reserva a las que llega mayor cantidad de residuos urbanos.

Dónde. Villafranca del Bierzo, León.

Cuándo. 4 de septiembre.

Naturaleza y humanos, unidos

La Fundación DESEA organiza su tercera edición del concurso de fotografía Nature and Humans, que busca destacar la interacción entre la naturaleza y el ser humano.

Con más de 14.000 euros en premios, el concurso está dividido en seis categorías temáticas: mamíferos, aves, océanos, otros animales, paisaje y fotografía creativa. Las bases se pueden consultar aquí.

Dónde. Online.

Cuándo. Hasta el 1 de septiembre.